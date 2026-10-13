Neuer Lancia Gamma kommt als Elektroauto und Hybrid

Der neue Lancia Gamma feiert seine Weltpremiere. Das Modell erscheint 50 Jahre nach der Vorstellung des ursprünglichen Gamma und fällt mit dem 120-jährigen Bestehen der italienischen Marke zusammen. Der 4,67 Meter lange, 1,89 Meter breite und 1,63 Meter hohe Fastback-Crossover ist in der Mittelklasse positioniert und wird den Angaben nach vollständig in Italien entwickelt, gestaltet und im Werk Melfi produziert.

Das Design prägen eine markante Karosserie mit fließenden Linien, die beleuchtete Calice-Frontsignatur, T-förmige Rückleuchten sowie aerodynamische Elemente. Mit einem Luftwiderstandsbeiwert von 0,25 erreicht der Gamma nach Herstellerangaben den Bestwert seines Segments. Zur aerodynamischen Ausstattung gehören ein geteilter Heckspoiler, spezielle Räder und ein aktiver Kühlergrill.

Der Innenraum orientiert sich am Konzept „Italian Home Feeling“ und verfügt über einen zentralen Couchtisch, Ambientebeleuchtung und ein Panoramadach. Im Fond bietet der Gamma 25 Prozent mehr Beinfreiheit, während der Kofferraum 560 Liter fasst. Mehr als 60 Prozent der sichtbaren Innenraumflächen bestehen laut den Entwicklern aus nachhaltigen Materialien, darunter Stoffe mit recycelten Fasern, biobasiertes Polyurethan und mit einem mineralischen Verfahren gegerbtes Leder.

Zur technischen Ausstattung zählen ein 10,25-Zoll- und ein 16-Zoll-Display, ein virtuelles 21-Zoll-Head-up-Display sowie der KI-Sprachassistent Sala Hub mit ChatGPT. Hinzu kommen die Modi Relax, Energize und Entertainment sowie ein gemeinsam mit Focal entwickeltes Audiosystem mit 14 Lautsprechern. Ein Luftfiltersystem soll bis zu 92 Prozent der Partikel und 98 Prozent der Schimmelpilze und Bakterien erfassen, während Clean Cabin die Luftqualität innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs kontinuierlich überwacht.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren

Das Antriebsangebot umfasst einen Hybrid mit 107 kW/145 PS und mehr als 1000 Kilometern Reichweite sowie mehrere vollelektrische Varianten. Diese leisten 169 kW/230 PS mit über 540 Kilometern Reichweite, 180 kW/245 PS mit über 740 Kilometern oder bis zu 276 kW/375 PS mit Allradantrieb und bis zu 676 Kilometern. Die Batterie lässt sich per Schnellladung innerhalb von 27 Minuten von 20 auf 80 Prozent aufladen, während in sechs Minuten Energie für 100 Kilometer nachgeladen werden können soll.

Mit dem Gamma HF Integrale kehrt nach 30 Jahren die sportliche Modellbezeichnung zurück. Die elektrische Allradversion verfügt über zwei Motoren, entwickelt bis zu 276 kW/375 PS und 509 Nm Drehmoment und beschleunigt in 5,1 Sekunden von null auf 100 km/h. Die Reichweite wird hier mit 676 Kilometern angegeben.

Zum Ausstattungsumfang des neuen Gamma gehören auch Funktionen für teilautomatisiertes Fahren auf Level 2, darunter ein halbautomatischer Spurwechsel, eine vorausschauende adaptive Geschwindigkeitsregelung und eine intelligente Geschwindigkeitsanpassung. Die Modellpalette umfasst die Ausstattungslinien LS, LX und HF sowie HF Line für Hybridmodelle und HF Integrale für Elektroversionen. Preise und ein konkreter Termin für den Marktstart sind noch nicht bekannt.