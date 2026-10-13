Smart #2 ab 19.990 Euro: Bestellstart für den Elektro-Zweisitzer

Der Smart #2 kann nun als Nachfolger des 2024 eingestellten elektrischen ForTwo bestellt werden. Man ermögliche aufgrund des großen Interesses die Vorbestellung früher als ursprünglich geplant, erklärt der Hersteller. Der Einstiegspreis liegt unter anderem in Deutschland bei 19.990 Euro. Der vollständige E-Commerce-Launch über sämtliche Smart-Online-Kanäle ist für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen.

„Damit können sich unsere Kunden schon jetzt einen der ersten Smart #2 sichern. Die Vorfreude bei uns und unseren Partnern, dem Mercedes-Benz Vertriebsnetz, ist riesig. Ab Mitte 2027 bringen wir den Smart #2 gemeinsam auf die Straße“, sagt Florian Nemitz, CEO smart Deutschland.

Der neue elektrische Zweisitzer übernimmt die charakteristische „Wheels-at-the-Corner“-Architektur, die den Innenraum auf kompakter Fläche maximiert. Mit einem Wendekreis von 6,95 Metern von Bordstein zu Bordstein ist das Fahrzeug auf enge Straßen und begrenzte Parkflächen ausgelegt.

Technische Grundlage ist die neu entwickelte Electric Compact Architecture (ECA), die von den Smart-Eigentümern Mercedes-Benz und Geely speziell für den Zweisitzer konzipiert wurde. Ein Elektromotor an der Hinterachse leistet 60 kW/82 PS und überträgt ein Drehmoment von 130 Nm auf die Hinterräder. Breitere Hinterreifen sollen zusätzlich die Stabilität und Fahrdynamik verbessern.

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Die Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP) verfügt über eine Kapazität von 35,8 kWh und ermöglicht eine kombinierte Reichweite von bis zu 290 Kilometern nach WLTP-Norm, wobei es sich um einen Zielwert handelt. Das Gleichstrom-Schnellladen (DC) erfolgt mit maximal 65 kW, wodurch sich der Ladezustand innerhalb von 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent erhöhen lässt. Wechselstromladen (AC) ist mit bis zu 11 kW möglich, außerdem verfügt der #2 über eine Vehicle-to-Load-Funktion (V2L).

In Deutschland wird der #2 in vier Ausstattungslinien angeboten: Pure ab 19.990 Euro, Pure+ ab 20.990 Euro, Premium ab 24.490 Euro und Couture Edition ab 25.690 Euro. Schon die Basisversion Pure verfügt über eine Vehicle-to-Load-Funktion (V2L) zur Stromversorgung kompatibler externer Elektrogeräte sowie Assistenzsysteme wie Smart Pilot Assist und einen adaptiven Tempomaten mit Stop-and-Go-Funktion und Highway Assist.

Die Variante Pure+ ergänzt unter anderem 11-kW-AC-Laden und einen beheizbaren Fahrersitz, während die Premium-Ausführung ein festes Glasdach, Kunstledersitze und ein Sennheiser Soundsystem mit sieben Lautsprechern bietet. Die europaweit auf 999 Exemplare limitierte Couture Edition zeichnet sich durch die Lackierung Atelier White Matt, ein Dach in Platinum Gold und eine exklusive Ausstattungskonfiguration aus.