Volkswagen-Konzern: Elektroauto-Auslieferungen rückläufig, Europa legt aber zu

Die Volkswagen Group hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 weltweit 6,01 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert und damit neun Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum mit 6,60 Millionen Einheiten. Während die Auslieferungen außerhalb Chinas insgesamt konstant blieben, verzeichnete der Konzern insbesondere in der Volksrepublik deutliche Rückgänge. Zuwächse in Europa und Südamerika konnten die Rückgänge in China und Nordamerika nicht ausgleichen.

In Europa stiegen die Auslieferungen um 1,7 Prozent auf 2.956.000 Fahrzeuge. Westeuropa verzeichnete ein Plus von 1,1 Prozent, Zentral- und Osteuropa legten um 5,3 Prozent zu. In Deutschland wurden 0,9 Prozent mehr Fahrzeuge an Kunden übergeben als im Vorjahreszeitraum.

In Nordamerika gingen die Auslieferungen um vier Prozent auf 680.200 Fahrzeuge zurück, während der Rückgang in den USA 7,8 Prozent betrug. Das Marktumfeld in den Vereinigten Staaten war durch die Zollsituation und eine veränderte Regulatorik geprägt. Südamerika verzeichnete dagegen ein Wachstum von 4,3 Prozent auf 502.500 Fahrzeuge, wobei Brasilien um 12,3 Prozent zulegte.

In der Region Asien-Pazifik sanken die Auslieferungen um 27,9 Prozent auf 1.591.300 Fahrzeuge. Besonders deutlich fiel der Rückgang in China mit 30,2 Prozent aus, wo sich der rückläufige Gesamtmarkt insbesondere auf das Geschäft mit Verbrennern auswirkte. Gleichzeitig stiegen die Auslieferungen elektrifizierter Fahrzeuge in China im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal um rund 30 Prozent, wobei insbesondere Plug-in-Hybride und sogenannte Range-Extender-Modelle gefragt waren.

Weltweit lieferte Volkswagen bis Ende September 678.700 vollelektrische Fahrzeuge aus, fünf Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum mit 717.700 Einheiten. Bei Plug-in-Hybriden und Fahrzeugen mit Range Extender stiegen die weltweiten Auslieferungen dagegen um rund 23 Prozent auf 368.000 Einheiten. In Europa beschleunigte sich das Wachstum bei vollelektrischen Fahrzeugen im dritten Quartal auf 20 Prozent, während ihr Anteil an den dortigen Auslieferungen nach neun Monaten von 18 auf 20 Prozent stieg. In den USA gingen die Auslieferungen vollelektrischer Fahrzeuge nach dem Auslaufen staatlicher Förderprogramme und bei anhaltend hoher Belastung durch Importzölle um 78 Prozent zurück.

E-Auto-Auftragsbestand in Europa verdoppelt sich

Der europäische Auftragsbestand für vollelektrische Fahrzeuge hat sich gegenüber Ende 2025 verdoppelt und erreicht inzwischen einen Anteil von rund 40 Prozent am gesamten Auftragsbestand. Im dritten Quartal stiegen die europäischen Auftragseingänge für vollelektrische Fahrzeuge um mehr als 60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, während die neue „Electric Urban Car Family“ mit VW ID. Polo, ID. Cross, Škoda Epiq und Cupra Raval knapp 150.000 Bestellungen erreichte.

„In unserem Heimatmarkt sehen wir einen deutlich beschleunigten Trend zu vollelektrischen Fahrzeugen. Hauptgründe dafür sind die derzeit hohen Kraftstoffpreise und das größere Angebot an Einstiegsmodellen. Dazu zählt auch unsere Electric Urban Car Family, für die bereits kurz nach der Einführung knapp 150.000 Bestellungen eingegangen sind. Ein toller Erfolg, der unterstreicht, dass wir mit diesen vier Fahrzeugen genau den Zeitgeist getroffen haben“, so Martin Sander, Mitglied der Erweiterten Konzernleitung für Vertrieb.

„Insgesamt fährt in Europa jedes fünfte unserer ausgelieferten Modelle vollelektrisch und im Auftragsbestand liegt der Anteil sogar bei rund 40 Prozent. Der deutlich rückläufige Gesamtmarkt in China bleibt eine branchenweite Herausforderung. Gleichzeitig beginnen unsere neuen, lokal entwickelten Elektromodelle ihre Wirkung zu entfalten. Gegenüber dem Vorjahresquartal konnten wir in China in Q3 rund 30 Prozent mehr elektrifizierte Fahrzeuge an unsere Kunden übergeben. Weltweit liegen unsere Auslieferungen nach drei Quartalen rund neun Prozent unter dem Vorjahreszeitraum.“

Meistverkaufte E-Autos des VW-Konzerns