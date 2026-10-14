Überarbeiteter Zeekr 7X startet im Oktober in Deutschland

Der 7X ist das bislang meistverkaufte Modell der chinesischen Elektroauto-Marke Zeekr in Europa. Weltweit wurden laut dem Unternehmen bereits mehr als 200.000 Fahrzeuge der Baureihe produziert. Nun stellt Zeekr eine aktualisierte Version vor.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehört ein Bosch-basiertes Fahrerassistenzsystem mit sieben Kameras und drei Radarsensoren. Es unterstützt eine adaptive Geschwindigkeitsregelung sowie automatisches Einparken und Parkfunktionen per Fingertipp. Optional ist Fernparken über die Zeekr-App verfügbar, dafür werden mindestens Digital Key 3.0 und ein kompatibles Apple-iOS-Gerät benötigt.

Im Innenraum wurde die Mittelkonsole neu gestaltet. Neue Stoßfänger vorn und hinten aktualisieren den äußeren Auftritt. Ab dem ersten Quartal 2027 stehen die bereits vom 7GT bekannten Lackierungen Glacier Silver und Mystic Lilac auch für den 7X zur Wahl. Neue 21-Zoll-Leichtmetallräder ergänzen das Angebot.

Die technische Grundlage bildet die Sustainable Experience Architecture, kurz SEA, mit 800-Volt-Architektur. Der 7X wird in drei Varianten mit den bisherigen Leistungsdaten angeboten: Der Core RWD kombiniert eine 75-kWh-LFP-Batterie mit einer Leistung des Heckantriebs von 335 kW/455 PS und einer vorläufigen Reichweite von bis zu 482 Kilometern nach WLTP. Er unterstützt DC-Laden mit bis zu 450 kW. Die angestrebte Ladezeit von 10 auf 80 Prozent beträgt unter geeigneten Bedingungen 10,5 Minuten.

Der Long Range RWD bietet bei gleicher Leistung ein 100-kWh-NMC-Akkupack und eine vorläufige Reichweite von bis zu 627 WLTP-Kilometern. Die Allradversion Privilege AWD leistet 500 kW/680 PS und beschleunigt in 3,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Mit ihrem 100-kWh-NMC-Batteriepaket erreicht sie vorläufig bis zu 545 Kilometer nach WLTP. Der Long Range RWD und der Privilege AWD unterstützen DC-Laden mit bis zu 420 kW. Die Ladezeit von 10 auf 80 Prozent beträgt für beide Varianten unter geeigneten Bedingungen jeweils 15 Minuten.

Der überarbeitete 7X startet im Oktober in Deutschland. Die ersten Kundenauslieferungen plant Zeekr für das erste Quartal 2027. Weitere Informationen zum deutschen Angebot sollen zum Marktstart folgen. Die bisherige Version kostet hierzulande ab 54.990 Euro.