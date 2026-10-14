Tesla streicht „Full Self-Driving“ in Europa und benennt Assistenzsystem um

Tesla verabschiedet sich in Europa offenbar von der Bezeichnung „Full Self-Driving“ (FSD, deutsch: „vollständig selbstständiges Fahren“) für sein erweitertes Fahrerassistenzsystem. Auf den hiesigen Websites des US-Elektroautobauers wird die Technologie inzwischen unter dem Namen „Tesla Assisted Driving“ (deutsch: „assistiertes Fahren“) angeboten, berichten die Nachrichtenagenturen Bloomberg und Reuters.
Die Änderung betrifft unter anderem Deutschland, Spanien und die Niederlande, während Tesla in den USA weiterhin die Bezeichnung „Full Self-Driving (Supervised)“ verwendet, also „vollständig selbstständiges Fahren unter Aufsicht“. Hintergrund sind regulatorische Bedenken hinsichtlich einer möglichen Irreführung über den tatsächlichen Automatisierungsgrad der Technologie.
Der Namenswechsel folgt Gesprächen zwischen Tesla und dem Bundesverkehrsministerium im September. In einer Mitteilung vom Oktober bezeichnete Bundesverkehrsminister Steffen Bilger den bisherigen Namen als irreführend, da das System nicht die vollständige Fahraufgabe übernehme. Tesla habe daraufhin selbst vorgeschlagen, die Technologie in „Tesla Assisted Driving“ umzubenennen. Das Ministerium unterstützt nun eine zeitnahe europaweite Genehmigung, wobei neben technischen Anforderungen auch Haftungsfragen Gegenstand des Verfahrens sind.
Technisch handelt es sich weiterhin um ein überwachtes Fahrerassistenzsystem, das den Fahrer beim Beschleunigen, Bremsen und Lenken unterstützen kann. Trotz der weitreichenden Funktionen muss die fahrzeugführende Person den Straßenverkehr jederzeit beobachten und bei Bedarf unmittelbar eingreifen. Die Verantwortung für die sichere Fahrzeugführung verbleibt vollständig beim Menschen.
Bei der europäischen Zulassung hat Tesla bereits Fortschritte erzielt. Die niederländische Genehmigungsbehörde RDW erteilte im April eine zunächst auf die Niederlande beschränkte Typgenehmigung, nachdem das System mehr als eineinhalb Jahre untersucht und unter unterschiedlichen Verkehrsbedingungen getestet worden war. Anfang Oktober war die Technologie laut Reuters bereits in acht Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) zugelassen, während die Slowakei eine weitere Genehmigung vorbereitete.
Für eine EU-weite Freigabe sind zusätzliche regulatorische Schritte erforderlich. Nach Reuters-Informationen wurde eine ursprünglich für Oktober vorgesehene Abstimmung auf frühestens Dezember verschoben, unter anderem weil einzelne Mitgliedstaaten weitere Prüfungen durchführen. Deutschland hat sich im Rahmen seiner Gespräche mit Tesla bereit erklärt, einen Ansatz zu unterstützen, bei dem das Assistenzsystem die zulässige Höchstgeschwindigkeit um maximal zehn Prozent überschreiten darf.
Kommentare
hu.ms meint
Da macht sich ein hersteller endlich „ehrlich“. Ist doch nur positiv.
Michael Dietrich meint
Bit für Bit das selbe System. Aber für Politik und Regulatorik Bürokraten ein gewaltiger Unterschied. Man kann sich gar nicht so oft mit der flachen Hand vor den Kopf schlagen, dass es mehr wehtut als dieser Bürokraten-Irrsinn. Jeder der eine Minute die Fahrerlaubnis hat, darf nach aktuell existierender Rechtslage also nach Meinung dieser Bürokraten mir 300 und mehr über die Autobahn rasen. Aber ein Sicherheitssystem muss erstmal den „richtigen“ Marketingnamen bekommen.
Frank meint
Das wurde Zeit.
Vielleicht ist das Auch im Interesse Teslas wenn das „richtige“ Full self driving -also das autonome Fahren kommt das dann besser und neu unt teuer verkaufen zu können.
EVrules meint
Nun damit folgt Tesla der Systembenennung wie es in China bereits umgesetzt wurde.
In gleicher Weise wird auch klar – „Full-Self-Driving“ wird so schnell nicht passieren, das SAE Level 2+ bleibt wohl bestehen und damit hat sich maximal graduell das System verbessert, die große Revolution blieb aus und ist damit vergleichbar mit anderen Systemen.