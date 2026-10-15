ZF-Chef Miedreich: Deutsche Autoindustrie technologisch „sehr gut gewappnet“

Der neue ZF-Chef Mathias Miedreich will den Zulieferer- und Technikkonzern zügig unabhängiger vom schwächelnden Autogeschäft machen und damit stabilisieren. Bereits knapp 40 Prozent des Umsatzes stammen aus den Bereichen Lkw, Industrie und Aftermarket. Langfristig kann sich Miedreich eine gleichmäßige Umsatzverteilung zwischen dem Pkw-Geschäft und den übrigen Bereichen vorstellen.
ZF soll sich weiterhin auf Technologien zum Beschleunigen, Lenken, Bremsen und Dämpfen konzentrieren. Als zwei Kernbereiche bezeichnet Miedreich im Gespräch mit Auto Motor und Sport den Antrieb und das Fahrwerk. Zur Antriebstechnik zählt er Getriebe, Hybridgetriebe und Elektromobilität.
Kritik übt Miedreich an der europäischen Gesetzgebung, die aus seiner Sicht keine ausreichende Flexibilität bei den Antriebstechnologien ermöglicht. Die deutsche Automobilindustrie hält er technologisch für „sehr gut gewappnet“, sieht aber durch die regulatorischen Vorgaben die Wahlmöglichkeiten der Kunden gefährdet. Besonders betroffen seien Käufer, die sich wegen Unsicherheiten beim Laden zunächst für ein Hybridfahrzeug entscheiden möchten.
Bei der Entwicklung der Elektromobilität warnt Miedreich vor voreiligen Prognosen. Zwar steigen die Verkaufszahlen reiner Elektroautos derzeit wieder, doch daraus lasse sich noch keine grundlegende Trendwende ableiten. Statt der ursprünglich erwarteten schnellen Umstellung auf Elektroantriebe beobachtet er inzwischen einen pragmatischeren Ansatz mit größerer technologischer Vielfalt.
ZF setzt weiterhin auf elektrische Antriebstechnologien, berücksichtigt dabei aber ausdrücklich auch Hybrid- und Plug-in-Hybridfahrzeuge. Für China erwartet Miedreich ein weiterhin starkes Wachstum der Elektromobilität, ebenso für Europa, wo sich die Verbraucher zunehmend an die Technologie gewöhnen. Deutlich skeptischer beurteilt er dagegen die Entwicklung in den USA.
In Nordamerika seien einige ZF-Kunden wieder zu reinen Verbrennerplattformen mit V8-Motoren und mehr als fünf Litern Hubraum zurückgekehrt. Bei einer Elektrifizierung erwartet Miedreich dort eher Vollhybride als Plug-in-Hybride, da US-Kunden nach Angaben der Hersteller Vorbehalte gegenüber dem Laden an einer Steckdose haben. Günstige Verbrennerfahrzeuge sieht er vor allem auf den Märkten in Südamerika, Afrika und Indonesien.
Kommentare
Jörg2 meint
Die sind genauso wenig vorbereitet, wie bei Mobiltelefonen und PV-Modulen. Als nächstes erwischt es die europäischen Wärmepumpenhersteller.
Micha meint
Die Wahrheit ist wohl eher: Klassische Zulieferer wie ZF braucht man in Zunkunft einfach nicht mehr, bzw deutlich weniger. Motoren machen die OEMs selber. Batterien kommen aus China, Hard- und Software für Automatisierung und Infotainment aus dem Silicon Valley.
South meint
Hehehe, da hofft einer aber ganz Dolle, dass sich doch noch ein paar Verbrenner halten werden. Natürlich wird es, oder eher könnte es, in bestimmten Märkten noch länger Verbrenner geben, aber auch hier eher eine Vage Hoffnung.
a) Auch in den USA ist nicht jedes Auto ein V8 und vorallem wird auch nicht jedes Auto automatisch ein Verbrenner bleiben.
b) Dann ist fraglich, ob die alte Annahme, Entwicklungsland verwendet alte Technik noch so stimmt, denn genau die Entwicklungsländer haben einen großen wirtschaftlichen Druck auf eAutos umzustellen, weil Benzin stark subventioniert werden muss.
c) LKW hängen noch hinterher, aber auch da ist es doch sehr, sehr wahrscheinlich, dass sich eLKW durchsetzen werden und da reden wir auch sicher nicht von in vielen Jahren.
Die Zulieferer wie ZF sind leider die großen Verlierer bei der Umstellung auf eAutos. Da schwingt oft Hoffnung oder PR als die Realität mit…
M. meint
Naja.
Schon richtig, nicht jedes Auto in den USA hat einen V8. Aber gerade hat der Typ, dem Musk wieder mal eine nette 9-stellige Summe in den…. … … , die Emissionsrichtlinien zurückgeschraubt, der Bau von Verbrennern wird also billiger und einfacher. Ich wette, da kann die nächsten Jahre ZF wieder massenhaft 8 Gang Automaten ohne Hybridtechnik absetzen.
Und falls die noch Restbestände von den 6 Gang haben – geht bestimmt auch. Wieder.