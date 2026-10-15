Allego startet Cashback-Aktion: 20 Cent pro kWh zurück

Der Ladenetzbetreiber Allego startet am 15. Oktober eine Cashback-Aktion für das besonders schnelle Laden von Elektroautos, die bis einschließlich 31. Dezember läuft. Fahrer erhalten an 250 teilnehmenden Standorten in Deutschland und Frankreich für jede geladene Kilowattstunde (kWh) 20 Cent zurück, sofern sie den Ladevorgang über die Allego-App bezahlen. Von den teilnehmenden Standorten befinden sich 200 in Deutschland.

Das Angebot gilt für alle Nutzer der Allego-App, darunter Kunden des kostenlosen Allego-Smart-Tarifs sowie Allego-Plus-Abonnenten. In Deutschland sinkt der effektive Ladepreis durch den Cashback im Smart-Tarif von 59 auf 39 Cent und im Plus-Tarif von 39 auf 19 Cent pro kWh. Die Gutschrift erfolgt nach dem Ladevorgang automatisch im Wallet der App, ohne dass ein Aktionscode oder ein separater Antrag erforderlich ist. Teilnehmende Ladestationen sind in der App entsprechend gekennzeichnet.

Bei einem angenommenen Verbrauch von 20 kWh pro 100 Kilometer zahlen Allego-Plus-Abonnenten während der Aktion rechnerisch 3,80 Euro für diese Strecke, wirbt das Unternehmen. Beim regulären Allego-Tarif von 59 Cent pro kWh wären es 11,80 Euro, was einer Ersparnis von 8 Euro pro 100 Kilometer beziehungsweise 80 Euro auf 1.000 Kilometer entspricht. Die tatsächlichen Kosten hängen unter anderem vom Fahrzeugverbrauch, der Fahrweise, der Strecke, den Wetterbedingungen und den genutzten Ladestationen ab.

„Mit einem effektiven Preis von 0,19 Euro pro kWh macht Allego ultraschnelles öffentliches Laden besonders attraktiv“, wirbt Jean Gadrat, Chief Marketing Officer bei Allego. „In vielen Märkten kann es damit günstiger sein als das Laden zu Hause. So werden Elektroautos auch im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor wirtschaftlich noch interessanter.“

Allego setzt die Cashback-Aktion gemeinsam mit dem auf Technologielösungen für das Laden von Elektrofahrzeugen spezialisierten Anbieter Deftpower um.