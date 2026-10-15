Allego startet Cashback-Aktion: 20 Cent pro kWh zurück

Der Ladenetzbetreiber Allego startet am 15. Oktober eine Cashback-Aktion für das besonders schnelle Laden von Elektroautos, die bis einschließlich 31. Dezember läuft. Fahrer erhalten an 250 teilnehmenden Standorten in Deutschland und Frankreich für jede geladene Kilowattstunde (kWh) 20 Cent zurück, sofern sie den Ladevorgang über die Allego-App bezahlen. Von den teilnehmenden Standorten befinden sich 200 in Deutschland.
Das Angebot gilt für alle Nutzer der Allego-App, darunter Kunden des kostenlosen Allego-Smart-Tarifs sowie Allego-Plus-Abonnenten. In Deutschland sinkt der effektive Ladepreis durch den Cashback im Smart-Tarif von 59 auf 39 Cent und im Plus-Tarif von 39 auf 19 Cent pro kWh. Die Gutschrift erfolgt nach dem Ladevorgang automatisch im Wallet der App, ohne dass ein Aktionscode oder ein separater Antrag erforderlich ist. Teilnehmende Ladestationen sind in der App entsprechend gekennzeichnet.
Bei einem angenommenen Verbrauch von 20 kWh pro 100 Kilometer zahlen Allego-Plus-Abonnenten während der Aktion rechnerisch 3,80 Euro für diese Strecke, wirbt das Unternehmen. Beim regulären Allego-Tarif von 59 Cent pro kWh wären es 11,80 Euro, was einer Ersparnis von 8 Euro pro 100 Kilometer beziehungsweise 80 Euro auf 1.000 Kilometer entspricht. Die tatsächlichen Kosten hängen unter anderem vom Fahrzeugverbrauch, der Fahrweise, der Strecke, den Wetterbedingungen und den genutzten Ladestationen ab.
„Mit einem effektiven Preis von 0,19 Euro pro kWh macht Allego ultraschnelles öffentliches Laden besonders attraktiv“, wirbt Jean Gadrat, Chief Marketing Officer bei Allego. „In vielen Märkten kann es damit günstiger sein als das Laden zu Hause. So werden Elektroautos auch im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor wirtschaftlich noch interessanter.“
Allego setzt die Cashback-Aktion gemeinsam mit dem auf Technologielösungen für das Laden von Elektrofahrzeugen spezialisierten Anbieter Deftpower um.
Kommentare
McGybrush meint
Jetzt hab ich ganz viel über Preise gelesen nur um dann ecomento zu verlassen um bei Allego erst mal das Plus Abo zu googeln was das kostet.
Also die Info hätte diesem Artikel gut getan damit alle Infos beisammen sind.
Also zu den 19Cent kommen 9.99Eur pro Monat dazu. Und für wenig ausserhalb Ladenden muss man sich das nochmal durchrechnen. Vielfahrer bekommen dadurch natürlich mehr Rabatt als wenig Fahrer.
Angebot ist super. Aber ABO macht das ganze dennoch maximal Unsymphatisch.
tacjazo meint
Liebes Allego-Team,
Nutzt doch den Gerichtsprozess zwischen EWE Go und DCS und ermöglicht ohne Abogebühr für egal welche Zahlungsart einen Preis von 39 cent pro kWh – auch/insbesondere für ad hoc Kunden!
Dieses ewige Aborumgemogle geht gehörig auf die Nerven.
Und soo gut ist euer Ladenetz auch nicht wirklich. Häufig nur eine Säule mit 2 Ladepunkten. Da bringt es mir nichts, wenn die kWh 19 Cent kostet, ich aber 4 wartende Autos vor mir habe.
South meint
Kann man nur Zustimmen. Abbo, Grundgebühr, Ladekarte… also mit dem Müll, der nur deren Marktmacht durchdrückt, möchte sich die Masse der Kunden verständlicherweise nicht beschäftigen… wäre schon lange am Gesetzgeber, da mal eine vernüftige Regel einzuführen, aber so wie es aussieht, sind da wenigstens die Gerichte dran…
eBikerin meint
Nutzt doch den Gerichtsprozess zwischen EWE Go und DCS
Der besagt aber nur dass EWE nicht mehr von DCS verlangen darf als von seinen eigenen Kunden in der Kunden APP.
Jörg meint
Und genau diesen Gerichtsprozess nutzen sie ja mit der Aktion. Wozu?
Um noch möglichst viele Kundendaten zu bekommen, zu speichern und zu verarbeiten mit der Begründung das Angebot für die Kunden zu verbessern damit es Datenschutzkonform ist.
Und jeden Morgen geht die … äh steht ein Dummer auf.
eBikerin meint
2,5 Monate Werbeaktion – da scheint die Kriegskasse aber voll zu sein. Die Nutzer wird es freuen.
Egon_meier meint
eben mal die Allego-App geholt und ein 0-Euro-Abo abgeschlossen.
Wo sind die Stationen, bei denen es diesen tollen Rabatt gibt? – Die sollen doch in der App sichtbar sein und die Aktion läuft ab heute …
Oder?
Jörg meint
Ohne GG ist der Preis bei Allego smart 0,59 € pro kWh. Ich bekomme also 20 ct pro kWh zurück, macht 0,39 € pro gelade er kWh.
Guter Deal.
Mein aktueller kWh Preis 37,4 ct/kWh, ohne all das GG und Datensammelapp Gedöhns.
Und jeden Morgen geht die … äh, steht ein Dummer auf.
MK meint
@Jörg:
Wo genau soll das sein, wo ich permanent ohne Anmeldung und ohne Grundgebühr am Schnelllader für37,4 ct laden kann?
Matthias meint
37,4 ct/kWh will ich auch…wo gibts dass?