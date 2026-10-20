Euro-NCAP-Crashtest: Fünf Sterne für Kia EV2 und XPeng X9

Euro NCAP hat mit seinen neuen Sicherheitsprotokollen für 2026 mehrere Fahrzeuge untersucht und dabei deutliche Unterschiede bei der Bedienung grundlegender Fahrfunktionen festgestellt. Während der vollektrische Kia EV2 und der Verbrenner-Audi Q7 mit gut erreichbaren physischen Bedienelementen überzeugen, setzt der batteriebetriebene XPeng X9 stark auf einen zentralen Touchscreen. Die Prüforganisation bevorzugt direkte Bedienelemente für Blinker, Scheibenwischer, Warnblinkanlage, Hupe und den eCall-Notruf, da die Bedienung über Touchscreen-Menüs ein höheres Ablenkungspotenzial aufweist.

Der Kia EV2 erreicht im Euro-NCAP-Sicherheitstest die Höchstwertung von fünf Sternen und erzielt hervorragende Ergebnisse bei der Bedienung seiner Fahrfunktionen. Besonders positiv bewertet Euro NCAP die Fahrerüberwachung, die den Aufmerksamkeitszustand des Fahrers berücksichtigt und Warnungen sowie Eingriffe entsprechend anpasst. Auch die solide Crashsicherheit trägt zur Fünf-Sterne-Bewertung des kompakten Crossover-SUV bei.

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Der chinesische Xpeng X9 erhält ebenfalls fünf Sterne, zeigt jedoch deutliche Schwächen bei der Bedienung grundlegender Fahrfunktionen. Für seine primären Bedienelemente erreicht der große Van lediglich 20 Prozent, da zahlreiche Funktionen über den zentralen Touchscreen gesteuert werden. Hinzu kommen Probleme mit dem Geschwindigkeitsassistenten, der bei einer 2000 Kilometer langen Testfahrt in Europa unter anderem Schwierigkeiten mit bedingten Tempolimits hatte und grundlegende Anforderungen an die Anzeige von Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht erfüllte.

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Weitere Ergebnisse der 2026 getesteten Elektroautos verdeutlichen die Unterschiede bei den Bedienkonzepten. Der BMW iX3 erzielt bei den Fahrbedienelementen 100 Prozent, während die ebenfalls rein elektrischen Modelle Cupra Raval und Geely E2 jeweils 80 Prozent erreichen. Deutlich niedriger liegen die Stromer Zeekr 7GT und Aion UT mit jeweils 20 Prozent sowie der Leapmotor B05 mit null Prozent.

Der Mazda2 Hybrid behält seine Vier-Sterne-Bewertung, die vom Schwestermodell Toyota Yaris übernommen wurde. Der ebenfalls geprüfte Plug-in-Hybrid BYD Shark erhält fünf Sterne auf Grundlage einer angepassten Bewertung aus den australasiatischen NCAP-Tests von 2025, ergänzt um eigene Euro-NCAP-Crashtests. Trotz eines nicht korrekt ausgelösten seitlichen Kopfairbags attestieren die Prüfer dem Pickup gute Fahrerassistenzsysteme zur Unfallvermeidung und einen soliden Aufprallschutz.

Mit den 2026 eingeführten Prüfprotokollen fördert Euro NCAP den Einsatz physischer Tasten und Schalter für grundlegende Fahrfunktionen. Die Prüforganisation verweist dabei auf Verbraucherbeschwerden über zahlreiche in Touchscreen-Menüs integrierte Funktionen sowie Forschungsergebnisse zum erhöhten Ablenkungspotenzial dieser Bedienung. Euro-NCAP-Programmdirektor Aled Williams lobt insbesondere Audi und Kia für ihre Bedienkonzepte und fordert andere Hersteller, darunter XPeng, auf, diesem Ansatz zu folgen.