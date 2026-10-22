Erste große Etappe der Weltreise mit dem eActros 600 absolviert

Der Content Creator und Berufskraftfahrer Tobias Wagner, bekannt als „Elektrotrucker“, hat mit seinem zum Reisemobil umgebauten Mercedes-Benz eActros 600 die erste große Etappe seiner Weltreise absolviert.

Seit seinem Start in Hannover am 20. September führte ihn die Route über Tschechien, Österreich, die Slowakei, Ungarn, Serbien und Bulgarien zunächst in die Türkei. Mitte Oktober erreichte er das Mercedes-Benz-Türk-Werk in Aksaray – mit rund 3500 Kilometern auf dem Tacho und drei Ladestopps. Inzwischen ist Wagner in Georgien unterwegs.

„Die bisherige Etappe durch Europa hat sehr gut funktioniert“, berichtet Wagner. „Dank der hohen Reichweite meines zum Reisemobil umgebauten eActros 600 waren lediglich drei Ladestopps erforderlich – und alle verliefen problemlos. Jetzt beginnt für mich der besonders spannende Teil der Reise. Auf dem Weg durch Zentralasien und weiter Richtung China werde ich unter ganz neuen Rahmenbedingungen unterwegs sein.“

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Entlang seiner Route durch Europa wurde Wagner von lokalen Teams von Daimler Truck sowie von Händlern und Generalvertretern von Mercedes-Benz Trucks empfangen. Im Mittelpunkt standen der Austausch mit Kunden, Partnern, Mitarbeitenden, Medien sowie Vertretern aus Politik und Wirtschaft und die praktischen Erfahrungen mit elektrischem Fernverkehr über Ländergrenzen hinweg.

Nach der erfolgreich absolvierten Etappe durch Europa soll die Route Wagner über Zentralasien bis nach China und anschließend weiter nach Südostasien führen. Für den weiteren Verlauf sind zudem Australien sowie Nord- und Lateinamerika vorgesehen. Insgesamt ist die Expedition auf rund 45.000 Kilometer ausgelegt. Ziel ist es, die Strecke mit maximal 80 Ladestopps zu bewältigen.