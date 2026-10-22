Erste große Etappe der Weltreise mit dem eActros 600 absolviert

Der Content Creator und Berufskraftfahrer Tobias Wagner, bekannt als „Elektrotrucker“, hat mit seinem zum Reisemobil umgebauten Mercedes-Benz eActros 600 die erste große Etappe seiner Weltreise absolviert.
Seit seinem Start in Hannover am 20. September führte ihn die Route über Tschechien, Österreich, die Slowakei, Ungarn, Serbien und Bulgarien zunächst in die Türkei. Mitte Oktober erreichte er das Mercedes-Benz-Türk-Werk in Aksaray – mit rund 3500 Kilometern auf dem Tacho und drei Ladestopps. Inzwischen ist Wagner in Georgien unterwegs.
„Die bisherige Etappe durch Europa hat sehr gut funktioniert“, berichtet Wagner. „Dank der hohen Reichweite meines zum Reisemobil umgebauten eActros 600 waren lediglich drei Ladestopps erforderlich – und alle verliefen problemlos. Jetzt beginnt für mich der besonders spannende Teil der Reise. Auf dem Weg durch Zentralasien und weiter Richtung China werde ich unter ganz neuen Rahmenbedingungen unterwegs sein.“
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Entlang seiner Route durch Europa wurde Wagner von lokalen Teams von Daimler Truck sowie von Händlern und Generalvertretern von Mercedes-Benz Trucks empfangen. Im Mittelpunkt standen der Austausch mit Kunden, Partnern, Mitarbeitenden, Medien sowie Vertretern aus Politik und Wirtschaft und die praktischen Erfahrungen mit elektrischem Fernverkehr über Ländergrenzen hinweg.
Nach der erfolgreich absolvierten Etappe durch Europa soll die Route Wagner über Zentralasien bis nach China und anschließend weiter nach Südostasien führen. Für den weiteren Verlauf sind zudem Australien sowie Nord- und Lateinamerika vorgesehen. Insgesamt ist die Expedition auf rund 45.000 Kilometer ausgelegt. Ziel ist es, die Strecke mit maximal 80 Ladestopps zu bewältigen.
Kommentare
Dirk meint
Geil. Viel Erfolg auf dieser Mission!
Wie geht das mit dem Laden, sind CCS international oder gibt es da Adapter?
Ossisailor meint
Der hat Adapter für alle bekannten Systeme. In Georgien hat er eine Ladesäule genutzt bzw. probiert, die sowohl einen CCS-Stecker als auch einen chinesischen hatte. Da hat er seinen Adapter probiert und siehe da: funktionierte.
Außerdem hat er eine Alpitronic-Ladestation zwischen Fahrerhaus und Schlafkabine, die mit Wechselstrom betrieben werden kann und diesen in den nötigen Ladestrom transformiert.
Rene meint
Tobias hat sowohl GBT- als auch NACS-Adapter dabei.
Mäx meint
GBT auf CCS Adapter ist dabei und schon getestet.
Dazu ja noch die mobile Alpitronic die z.B. auch 22kW AC Strom auf die 800V DC des Actros umrichtet.
Dauert dann eben nur :D
Bald müsste die Überfahrt von Baku nach Turkmenistan anstehen und danach wird es richtig interessant und vor allem auch kalt.
Hochebene von Tibet im Winter mit Elektrotruck…spannend.
Freue mich richtig auf die Videos.
Stapelfeldt meint
Es gibt Adapter.
M. meint
45.000 km mit 80 Ladestops – allein von der Reichweite mit einer Ladung wird das überhaupt kein Problem werden, bei 3 Ladestopps auf 3.500 km.
Eher spannend wird, diese Ladestopps so legen zu können, dass man dazwischen die volle Akkukapazität ausnutzen kann. Sonst muss Tobias Wagner auch mal mit 50% oder 70% SoC an die nächste Ladesäule, weil die übernächste, die es auf der Route gibt, halt 800 km entfernt ist. Zumindest für Zentralasien und Australien halte ich das für nicht so abwegig. Nicht, weil die dort „rückständig“ sind, aber manche Regionen sind halt wirklich dünn besiedelt, da stellt niemand einen Schnelllader auf.
Futureman meint
Oder er macht einfach einen längeren Ladestopp. Denn Strom sollte es fast überall geben, wenn auch nicht unbedingt über 500kW Ladeleistung. Aber schlafen muss er ja auch mal :-)