Umfrage: Wallbox zu Hause bleibt beliebtester Ladeort fürs E-Auto

Laut einer aktuellen E.On-Umfrage ist knapp ein Viertel der E-Auto-Fahrer erst seit Beginn des Jahres 2025 auf einen Stromer umgestiegen. Die Auswertung zeigt außerdem: 63 Prozent der E-Autofahrer laden ihr Modell am häufigsten zu Hause.
Im Saarland geben 73 Prozent der E-Autofahrer die heimische Wallbox als häufigsten Ladeort an. Auch in Baden-Württemberg (71 %) und in Bayern (68 %) nutzen besonders viele E-Fahrer bevorzugt die eigene Wallbox.
Neben dem Laden zu Hause gewinnt der Arbeitsplatz als Ladeort an Bedeutung: 11 Prozent laden am häufigsten beim Arbeitgeber, 10 Prozent an der wachsenden Anzahl Schnellladestationen in Städten und weitere 7 Prozent an städtischen Normalladestationen.
„Die eigene Wallbox bleibt die Nummer eins als wichtigster Ladeort. Gleichzeitig gibt es heute immer mehr Möglichkeiten, um das E-Fahrzeug passend zum Alltag zu laden. Insbesondere Arbeitgeber bieten verstärkt Ladeplätze an“, sagt Martin Endress, in der Geschäftsführung von E.On Deutschland zuständig für das Kundengeschäft. 54 Prozent der berufstätigen E-Mobilisten können laut der Umfrage beim Arbeitgeber laden, im Vorjahr waren es 46 Prozent. Ein Drittel der erwerbstätigen E-Mobilisten kann dieses Angebot kostenfrei nutzen.
„Die wachsende Auswahl im Lade-Mix ermöglicht immer mehr Menschen einen einfachen Einstieg in die Elektromobilität – auch wenn zuhause noch keine Lademöglichkeit installiert ist“, so Endress.
Kommentare
Matthias meint
„54 Prozent der berufstätigen E-Mobilisten können laut der Umfrage beim Arbeitgeber laden“, das ist erstaunlich hoch, wird wohl nicht auf die Gesamtbevölkerung hochrechenbar sein. Keinesfalls haben 54% der Arbeitsplätze Lademöglichkeiten von Arbeitgeberseite, wovon ein Drittel gratis wäre, denn dann könnten von 45 Millionen Berufstätigen in Deutschland 23 Mio. „auffe Abbeit“ laden, davon 8 Mio. „für umme“, womit bei nur 2 Mio. E-Autos in D 6 Millionen Zeitgenossen freiwillig den teuren Sprit für ihren heißgeliebten Verbrenner zahlen würden.
Allerdings wird „können laden“ wohl bedeuten „Arbeitgeber hat 200 Parkplätze und irgendwo eine Ladesäule der Stadtwerke mit zwei Typ-2-Dosen an der der Strom 54 Cent kostet. plus Blockiergebühr nach 4 Stunden“. Nur ein Drittel bietet Ladestrom gratis, so wie Trinkwasser und Kaffee im Büro und steuerrechtlich längst mit grünem Licht, wobei ein Arbeitgeber bei lokalem EE-Überschuss Ladestrom netzdienlich gratis abgeben sollte, und zu anderen Zeiten ggf. berechnen damit nicht unnötig Kohlestrom „verladen“ werden muss weil einige weder Hals noch Auto voll genug bekommen können.
Es ist anzunehmen dass einige E-Fahrer es geschafft haben den Arbeitgeber in Richtung Ladeangebot zu bugsieren, während viele andere wohl einfach deswegen zu E-Mobilisten wurden weil Kollegen mit ihren Elektroschrottkarren ständig Ladestrom in der Firmentiefgarage abgezockt haben. Das motiviert dann schon dazu einen dieser besagten Elektroschrottkarren zumindest gebraucht zu kaufen, zunächst nur zum Pendeln, und dann auch für fast alles andere.
Futureman meint
Bei Laden mit (fast) gratis Börsenstrom, wie jetzt wieder am Wochenende, ist halt unschlagbar.
hu.ms meint
Das foto oben ist schon zimlich alt.
Stonewashed blue gabs nur für die MJ 21 + 22.
Primär zuhause laden ist doch logisch, da ist der strom am günstigsten.
Bei mir WP-tarif 22,8 ct.
LMdeB meint
Vielleicht ein neues Photo mit altem Auto. Der Fahrer ist wohl auf der Beifahrerseite ausgestiegen. Oder der Carport wurde ums Auto herumgebaut. ✌️
Ben meint
Ist das nicht C2 Mondsteingrau ?