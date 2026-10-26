Peugeot E-Partner: Neue Ausstattungslinien und Preise ab 27.550 Euro netto

Peugeot stellt den Partner für das Modelljahr 2027 mit einer neuen Angebotsstruktur und den drei Ausstattungslinien Active, Control und Tech vor. Der vollelektrische E-Partner ist in allen drei Varianten erhältlich. Je nach Ausstattung unterscheiden sich Batteriekapazität, Reichweite, Ladeausstattung und Einstiegspreis.

Der E-Partner Active verfügt über einen 100 kW (136 PS) starken Elektromotor und eine Batterie mit 42,05 kWh nutzbarer Kapazität. Die WLTP-Reichweite beträgt bis zu 270 Kilometer, ein dreiphasiger 11-kW-Onboard-Charger gehört zur Serienausstattung und eine DC-Schnellladefunktion mit bis zu 100 kW ist optional erhältlich. Der elektrische Einstiegspreis liegt bei 27.550 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer.

Die elektrischen Varianten Control und Tech erhalten eine Batterie mit 50,8 kWh Nettokapazität und erreichen eine kombinierte WLTP-Reichweite von bis zu 354 Kilometern. Beide verfügen serienmäßig über einen dreiphasigen 11-kW-Onboard-Charger und eine DC-Schnellladefunktion mit 100 kW. Der E-Partner Control kostet ab 30.550 Euro, der E-Partner Tech ab 32.950 Euro, jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer.

Die neue Einstiegsausstattung Active bietet serienmäßig einen umklappbaren FlexiSeat-Beifahrersitz, der das nutzbare Ladevolumen im Beifahrerfußraum um 0,5 Kubikmeter erweitert. Control erhält unter anderem ein 10-Zoll-Infotainmentsystem mit kabelloser Smartphone-Spiegelung und eine Rückfahrkamera, während Tech ein hochauflösendes 10-Zoll-Display, ein volldigitales Kombiinstrument und eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik bietet. Die Karosserieabmessungen und das Ladevolumen von bis zu 4,4 Kubikmetern in der XL-Version bleiben unverändert.

Die Ausstattungslinien Control und Tech sind jeweils in den Fahrzeuglängen M, M mit erhöhter Nutzlast und XL bestellbar, während Active in den Längen M (4,40 m) und XL (4,75 m) angeboten wird. Zur weiteren Individualisierung stehen künftig zusätzliche Einzeloptionen bereit, die bisher nur Bestandteil von Ausstattungspaketen waren. Dazu zählen neben der Wärmepumpe auch eine beheizbare Frontscheibe, ein beheizbares Lenkrad und eine 220-Volt-Steckdose in der Kabine.