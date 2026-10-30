XPeng L05 bringt Elektro-Familien-SUV 2027 nach Europa

XPeng hat sein neues Familien-SUV L05 offiziell in China vorgestellt. Der Fünfsitzer soll Anfang 2027 auch nach Europa kommen und die Modellpalette des chinesischen Herstellers erweitern. Innerhalb des Modellprogramms ist der L05 oberhalb des 4650 Millimeter langen SUV-Coupés L03 angesiedelt.

Das neue Modell richtet sich laut dem Hersteller insbesondere an Familien, die Wert auf ein großzügiges Raumangebot, hohen Komfort und Flexibilität legen. Unter dem Leitgedanken „Raum fürs Leben“ solle sich der L05 für unterschiedliche Alltagssituationen eignen. Dazu zählten der tägliche Schulweg, Einkäufe und Wochenendausflüge.

Bei der technischen Ausstattung setzt XPeng auf selbst entwickelte künstliche Intelligenz. Eine zentrale Rolle übernimmt der hauseigene KI-Chip „Turing“, der mit dem Betriebssystem VLA 2.0 zusammenarbeitet. Dieses verknüpft Kamerabilder, Sprachverständnis und Fahrentscheidungen miteinander.

Mithilfe dieser Technologie soll der L05 seine Umgebung in Echtzeit erfassen und unterschiedliche Verkehrssituationen einordnen. Auf dieser Grundlage soll das Elektroauto entsprechend auf das Verkehrsgeschehen reagieren. „So trägt das Familien-SUV zu einem sichereren, entspannteren und intuitiveren Fahrerlebnis bei“, heißt es.

Weitere Einzelheiten zu dem kommenden Modell will XPeng auf der Motorshow in Brüssel im Januar bekannt geben. Angekündigt sind unter anderem technische Daten, Antriebsvarianten und Informationen zur Ausstattung für den deutschen Markt. Auch der Funktionsumfang des intelligenten Fahrassistenzsystems und weitere intelligente Technologien an Bord sollen erläutert werden. Darüber hinaus will der Hersteller in Brüssel die Preise und den genauen Termin der Markteinführung bekanntgeben.

„Mit dem XPeng L05 zeigen wir, wie wir uns die Familienmobilität der Zukunft vorstellen: Er verbindet intelligente Technologien mit viel Platz und der Flexibilität, die moderne Familien im Alltag brauchen“, sagt Markus Schrick, Geschäftsführer der XPeng-Vertriebsregion Central Europe. „Wir freuen uns darauf, auf der Motorshow in Brüssel 2027 weitere Details zur Markteinführung in Europa bekanntzugeben.“