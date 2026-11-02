Auch für E-Autos: BMW erweitert urbane Fahrerassistenzfunktionen ab 2027

BMW plant, ab 2027 neue navigationsgeführte Fahrerassistenzfunktionen für den Stadtverkehr in Deutschland anzubieten. Die teilautomatisierten Systeme nach SAE Level 2 sollen Fahrer bei Abbiegevorgängen, urbanen Spurwechseln, Vorfahrtssituationen und Kreisverkehr-Durchfahrten unterstützen. Voraussetzung ist eine aktive Zielführung mit BMW Maps sowie ein aufmerksamer Fahrer am Steuer. Zusammen mit dem BMW Autobahn- und City-Assistenten wird damit erstmals eine durchgängige navigationsgeführte Fahrerassistenz von der Autobahn über Landstraßen bis in die Stadt möglich.

Die erforderlichen Zulassungstests im Realverkehr hat ein unabhängiger technischer Dienst bereits erfolgreich abgeschlossen. Grundlage für die Genehmigung ist die aktualisierte UNECE-Regelung R171 (DCAS Serie 2), wobei die behördliche Bestätigung Anfang 2027 noch aussteht. Die Einführung soll im nächsten Jahr in Deutschland beginnen und anschließend schrittweise auf weitere Länder ausgeweitet werden.

Die notwendige Hardware gehört bei den Elektroautos iX3, iX4 sowie sämtlichen Modellvarianten des X5, der 3er- und 7er-Reihe zur Serienausstattung, letztere beide gibt es auch als Vollstromer. Kunden können verfügbare Assistenzfunktionen damit auch nach dem Fahrzeugkauf freischalten, wobei die Software drahtlos per Over-the-Air-Update installiert wird. Mit BMW Symbiotic Drive können Fahrer auch bei aktivierter Assistenz durch Lenken, Bremsen oder Beschleunigen in das Fahrgeschehen eingreifen und die Unterstützung ihrem persönlichen Fahrstil entsprechend gestalten.

Die Bedienung erfolgt unter anderem über das BMW Panoramic iDrive, das Informationen zum aktuellen Status der Assistenzsysteme anzeigt. Die neue Navigationsansicht „BMW Maps mit Fahrerassistenz“ kombiniert Routenführung, Fahrzeugumfeld und Assistenzinformationen in einer gemeinsamen 3D-Darstellung auf dem Zentral-Display. Zudem berücksichtigt das System beim Spurhalteassistenten die Blickrichtung und das Lenkverhalten des Fahrers, um unbeabsichtigtes Verlassen der Fahrspur oder drohende Kollisionen zu erkennen. Im Zuge der Entwicklung der neuen urbanen Assistenzfunktionen hat die BMW Group mehrere Patentanmeldungen eingereicht.

„Mit der Erweiterung teilautomatisierter Fahrfunktionen auf den urbanen Raum bieten wir unseren Kunden echten Komfortgewinn: Souveräne Fahrerassistenz im Stil von BMW, die nahtlos von der Autobahn, über Landstraßen bis in die Stadt der Navigationsroute folgt. Und mit BMW Symbiotic Drive können unsere Kunden das assistierte Fahren jederzeit kooperativ gestalten – ganz im Sinne der Freude am Fahren“, so Joachim Post, Mitglied des Vorstandes der BMW AG, Entwicklung.