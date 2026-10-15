BMW i3 schafft 1213 Kilometer bei Reichweitentest in China

BMW hat mit dem neuen vollelektrischen i3 bei einer Langstreckenfahrt in China eine Reichweite von 1213 Kilometern beziehungsweise 753 Meilen erzielt. Wie Medien berichten, absolvierte eine speziell für den chinesischen Markt vorgesehene verlängerte Version der Mittelklasselimousine die Strecke ohne zwischenzeitliches Aufladen.

Bei dem eingesetzten Fahrzeug handelte es sich um eine heckgetriebene Variante des i3 mit verlängertem Radstand. Am Ende der Fahrt mit dem i3 50L zeigte die Batterie noch einen Ladezustand von einem Prozent an. Der Versuch fand auf einer Kombination aus Autobahnen, Landstraßen und innerstädtischen Strecken statt.

Laut den Berichten verfügt das Elektroauto über eine nutzbare Batteriekapazität von 108,7 kWh, wie sie auch im Topmodell für Europa verbaut wird. Aus den veröffentlichten Angaben ergibt sich ein rechnerischer Energieverbrauch von rund 8,8 kWh pro 100 Kilometer. Die angegebenen Verbrauchswerte liegen damit erheblich unter den offiziellen WLTP-Verbrauchswerten der europäischen Modellversionen.

Die Bedingungen der Langstreckenfahrt sind nur teilweise dokumentiert. BMW veröffentlichte weder eine durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit noch eine genaue Aufteilung der gefahrenen Strecke auf die verschiedenen Straßentypen. Auch die Geschwindigkeitsverteilung und weitere für den Energieverbrauch relevante Rahmenbedingungen lassen sich anhand des Berichts nicht vollständig beurteilen. Die erzielten 1213 Kilometer sind deshalb nicht als repräsentative Alltagsreichweite einzuordnen.

Technische Grundlage des dieses Jahr startenden i3 ist die E-Auto-Generation „Neue Klasse“ mit der sechsten Generation der BMW-eDrive-Technologie. Der hierzulande angebotene i3 50 xDrive verfügt über zwei Elektromotoren, Allradantrieb und eine Systemleistung von 345 kW beziehungsweise 469 PS. BMW nennt für diese Ausführung mit 108,7-kWh-Batterie eine Reichweite nach der europäischen WLTP-Norm von bis zu 912 Kilometern.