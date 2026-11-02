GWM Haval H7 wird als Benziner, Hybrid und Plug-in-Hybrid angeboten

Der chinesische Automobilhersteller Great Wall Motor (GWM) bringt mit dem Haval H7 ein 4,80 Meter langes SUV auf den deutschen Markt. Der Haval H7 als Vollhybrid startet im November, während der Turbo-Benziner und der Haval H7 Plug-in Hybrid im Dezember folgen sollen. Die Einstiegspreise liegen bei 35.990 Euro für den Turbo-Benziner, 37.990 Euro für den Vollhybrid und 41.990 Euro für den Plug-in Hybri).

Der 2,0-Liter-Turbo-Benziner leistet 158 kW (215 PS), entwickelt ein maximales Drehmoment von 380 Nm und verfügt über ein 9-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Er ist mit Front- oder Allradantrieb erhältlich und kann in der Allradversion bis zu 2,3 Tonnen ziehen. Der Vollhybrid kombiniert einen 1,5-Liter-Turbo-Benziner mit einem Elektromotor, erreicht eine Systemleistung von 182 kW (247 PS) und verbraucht 6,5 Liter auf 100 Kilometer.

Der Plug-in Hybrid mit Frontantrieb entwickelt eine Systemleistung von 240 kW (326 PS) und erreicht mit seiner 33,8-kWh-Batterie eine rein elektrische Reichweite von bis zu 150 Kilometern nach WLTP-Norm. Die Allradversion nutzt das erstmals von GWM in Europa eingeführte Hi4-System und stellt maximal 320 kW (435 PS) sowie 670 Nm Drehmoment bereit. Die Fahrbatterie unterstützt eine Schnellladeleistung von 90 kW.

Für Fahrten abseits befestigter Straßen bietet der Haval H7 bis zu neun Fahrprogramme, maximal 210 Millimeter Bodenfreiheit und eine Watttiefe von 580 Millimetern. Die Allradvarianten des Turbo-Benziners und des Plug-in Hybrids verfügen zudem über ein elektronisch gesteuertes Hinterachs-Sperrdifferenzial. Dieses sorgt für zusätzliche Traktion.

Das chinesische SUV wird in den beiden Ausstattungslinien Premium und Luxury angeboten und verfügt laut dem Anbieter über eine umfangreiche Serienausstattung, ein großzügiges Platzangebot sowie praktische Outdoor-Extras. Das Design orientiert sich am Erscheinungsbild klassischer Geländewagen. Zum serienmäßigen Garantieumfang gehören sieben Jahre Fahrzeuggarantie bis 150.000 Kilometer sowie acht Jahre Garantie auf die Hochvoltbatterie bis 160.000 Kilometer.