Fiat E-Doblò: Neue Elektro-Version EasyPro wird 3000 Euro günstiger

Fiat Professional hat den kompakten Transporter Doblò für das neue Modelljahr überarbeitet und die Modellpalette neu strukturiert. Künftig stehen die drei Ausstattungslinien EasyPro, CityPro und BusinessPro zur Wahl, die jeweils auch als rein elektrische Version E-Doblò angeboten werden. Der Kastenwagen ist in zwei Karosserielängen erhältlich, bietet bis zu eine Tonne Nutzlast und ein Ladevolumen von maximal 4,4 Kubikmetern. Zudem erweitert der Hersteller die Auswahl an einzeln bestellbaren Ausstattungsoptionen.

Der elektrische E-Doblò EasyPro verfügt über eine Batterie mit 42,05 kWh nutzbarer Kapazität und erreicht eine Reichweite von bis zu 270 Kilometern nach WLTP-Norm. Ein 11-kW-Wechselstromladesystem gehört zur Serienausstattung, während eine Gleichstrom-Schnellladefunktion mit 100 kW optional erhältlich ist.

Im Vergleich zu den bisherigen Einstiegsversionen ist der elektrische E-Doblò EasyPro um 3000 Euro günstiger. Zur Serienausstattung gehören unter anderem LED-Scheinwerfer, eine manuelle Klimaanlage, eine Einparkhilfe hinten und der umklappbare FlexiSeat-Beifahrersitz, der die Ladekapazität um rund einen halben Kubikmeter erhöht.

Der E-Doblò CityPro erhält eine größere Batterie mit 50,8 kWh Kapazität, die eine WLTP-Reichweite von bis zu 354 Kilometern ermöglicht. Anders als beim EasyPro gehört die Gleichstrom-Schnellladefunktion mit bis zu 100 kW hier zur Serienausstattung. Die mittlere Ausstattungslinie bietet außerdem einen sechsfach verstellbaren Komfortfahrersitz, ein Infotainmentsystem mit 10-Zoll-Display und eine Rückfahrkamera. Neben den Kastenwagenvarianten M und XL steht auch eine Multicab-Ausführung zur Verfügung.

Der Doblò BusinessPro übernimmt die Karosserie- und Antriebsvarianten des CityPro, verfügt jedoch über eine umfangreichere Serienausstattung. Dazu zählen ein 10-Zoll-HD-Infotainmentsystem, ein Kombiinstrument mit 10-Zoll-Farbdisplay, eine 180-Grad-Rückfahrkamera und eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik. Ergänzt wird das Angebot durch induktives Smartphone-Laden sowie ein Laderaum-Paket mit zusätzlichen Anschlüssen und Beleuchtung. Zu den künftig einzeln verfügbaren Optionen zählen unter anderem eine Wärmepumpe, eine Standheizung und eine 220-Volt-Steckdose.