Amperillo entwickelt Bewertungssystem für gebrauchte E-Autos

Das in diesem Jahr gegründete Darmstädter E-Mobility-Startup Amperillo hat mit dem Amperillo-Score ein Bewertungssystem für gebrauchte Elektroautos entwickelt, das im Hamburger Pilotprojekt eingesetzt wird. Die Bewertung soll Käufern helfen, den Zustand und den Preis eines konkreten Fahrzeugs einzuschätzen.

Dafür kombiniert Amperillo den Angaben nach mehr als 150 Faktoren, darunter Fahrzeugzustand, Batteriediagnose, Sicherheit, Rückrufe, Fahrzeughistorie, Modell- und Markendaten, Ausstattung, Betriebskosten, Datenqualität sowie bekannte Modellschwachstellen, zu einem Score auf einer Skala von 0 bis 100.

Grundlage ist laut dem Unternehmen eine standardisierte Fahrzeugprüfung durch unabhängige Kfz-Sachverständige, die im Hamburger Pilotprojekt von der von Hebel Fahrzeugtechnik GmbH (GTÜ-Partner) durchgeführt wird. Dabei kommt die von Amperillo entwickelte Inspector-App zum Einsatz, die Fahrzeug- und Ausstattungsdaten abgleicht, Batterietests und Fehlerspeicher-Auslesungen einbindet sowie bekannte Modellschwachstellen anzeigt. Amperillo verknüpft die erhobenen Prüfdaten anschließend mit weiteren unabhängigen Datenquellen und berechnet den Score automatisiert nach einem einheitlichen Verfahren.

Die Ergebnisse werden in einem Zertifikat zusammengefasst, das neben der Gesamtbewertung und den einzelnen Prüfkategorien auch eine Fotodokumentation sowie Prognosen zur Langlebigkeit und zum erwarteten Restwert enthält.

Privatkäufer können ein bereits gefundenes Elektroauto untersuchen lassen oder über die Wunschauto-Aktion ein passendes Fahrzeug suchen lassen. Dafür geben Interessenten ihr Budget, ihre Ausstattungswünsche und ihr Fahrprofil an, woraufhin Amperillo nach geeigneten Fahrzeugen sucht und passende Kandidaten vor dem Kauf unabhängig prüfen lässt.

Auch Händler können ihren Bestand an gebrauchten Elektroautos prüfen und zertifizieren lassen und die Ergebnisse in Verkaufsgesprächen oder Online-Inseraten verwenden. Der unabhängig dokumentierte Fahrzeugzustand zum Verkaufszeitpunkt könne zudem bei späteren Rückfragen oder Streitigkeiten helfen, etwa im Zusammenhang mit einer Rückabwicklung, heißt es.

„Beim Kauf eines gebrauchten E-Autos liegen heute viele Informationen nebeneinander: Batteriezustand, Fahrzeugzustand, Historie oder Marktpreis. Für Käufer bleibt trotzdem die entscheidende Frage: Ist genau dieses Auto zu diesem Preis ein guter Kauf? Darauf wollen wir mit dem Amperillo-Score eine verständliche und nachvollziehbare Antwort geben“, sagt Till Hohenberger, Gründer und CEO von Amperillo. Das Startup handelt dabei selbst nicht mit Fahrzeugen, sondern finanziert sein Angebot über Prüfgebühren, die Privatkäufer und Händler für die jeweiligen Leistungen zahlen.