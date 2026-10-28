Peugeot Expert Elektro: Neue Ausstattung und Preise ab 38.300 Euro netto

Peugeot stellt das 4,6 Meter lange leichte Nutzfahrzeug Expert zum Modelljahr 2027 mit einer überarbeiteten Ausstattungsstruktur und unter anderem zwei vollelektrischen Antriebsvarianten auf. Für Kastenwagen und Doppelkabine stehen künftig die Ausstattungslinien Active, Control und Tech zur Verfügung, die sich hinsichtlich Technologie und Komfort unterscheiden. Beide Elektrovarianten sind in sämtlichen Ausstattungslinien erhältlich.

Die elektrische Einstiegsversion des Expert kombiniert einen 100 kW (136 PS) starken Elektromotor mit einer 42-kWh-Batterie und erreicht in der Länge M/L2 eine WLTP-Reichweite von bis zu 223 Kilometern. Ein dreiphasiger 11-kW-Onboard-Charger gehört zur Serienausstattung, während DC-Schnellladen mit bis zu 100 kW optional angeboten wird. Der Einstiegspreis des E-Expert beträgt 38.300 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer.

Alternativ steht eine Variante mit 69 kWh Nettobatteriekapazität zur Verfügung, die in der Länge M/L2 eine kombinierte WLTP-Reichweite von bis zu 352 Kilometern erzielt. Bei dieser Version sind sowohl der dreiphasige 11-kW-Onboard-Charger als auch die DC-Schnellladefunktion mit 100 kW serienmäßig enthalten; die Preise beginnen bei 43.300 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer.

Mit Active führt Peugeot eine neue Basisausstattung ein, die unter anderem eine hintere Einparkhilfe, manuelle Klimaanlage, ein Touchscreen-Audiosystem, kameragestützte Müdigkeits- und Ablenkungserkennung, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer sowie Spurhalte- und Berganfahrassistent umfasst. Die mittlere Ausstattungslinie Control ergänzt das Angebot beispielsweise um einen 10-Zoll-Touchscreen, ein ebenso großes Kombiinstrument, schlüssellosen Zugang, eine 180-Grad-Rückfahrkamera, Nebelscheinwerfer und elektrisch anklappbare Außenspiegel. In der höchsten Variante Tech kommen unter anderem ein integriertes Navigationssystem, LED-Scheinwerfer, eine vordere Einparkhilfe, 2-Zonen-Klimaautomatik, Toter-Winkel-Assistent und eine induktive Ladeschale hinzu.

Peugeot erweitert außerdem das Angebot einzeln bestellbarer Ausstattungen, darunter Optionen, die zuvor nur in Paketen erhältlich waren. In den Ausstattungslinien Active und Control lassen sich beispielsweise ein beheizbares Lenkrad in Lederoptik und eine induktive Ladeschale separat bestellen. Unverändert bleiben der Wendekreis von 12,4 Metern und die Fahrzeughöhe von 1,90 Metern. Zusätzlich wird die Sonderfarbe Grün 357 C für alle Karosserievarianten eingeführt, während für die Kastenwagen M und XL eine zulässige Gesamtmasse von 2495 Kilogramm ohne Aufpreis als Option erhältlich ist.

Die bisherigen Karosserieabmessungen und das Ladevolumen von bis zu 6,6 Kubikmetern bei der XL-Version bleiben unverändert. Die Sonderserie Peugeot Expert Tech Edition wird parallel zu den neuen Ausstattungslinien unverändert fortgeführt.