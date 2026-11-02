Produktion des Polestar 2 beendet, Verkauf geht vorerst weiter

Die Produktion des Polestar 2 ist laut Berichten offiziell beendet. Der schwedisch-chinesische Elektroautohersteller bestätigte unter anderem gegenüber der britischen Nachrichtenagentur PA Media, dass die Fertigung der elektrischen Mittelklasselimousine eingestellt wurde. Laut Autocar liefen die letzten Exemplare im chinesischen Werk Luqiao vom Band, wo das Modell seit 2020 hergestellt wurde. Ein vollständig neu entwickelter Nachfolger soll Anfang 2027 auf den Markt kommen.

Der Polestar 2 war das erste vollelektrische Großserienmodell der zum chinesischen Geely-Konzern gehörenden Marke und bildete über mehrere Jahre die Grundlage ihres internationalen Geschäfts. Nach Herstellerangaben wurden bis Februar 2026 weltweit mehr als 190.000 Exemplare verkauft. Autocar beziffert die Verkäufe über den gesamten Modellzyklus auf rund 200.000 Fahrzeuge, während andere Fachmedien von mehr als 200.000 produzierten Einheiten berichten.

Technisch basiert der Polestar 2 auf der gemeinsam mit der Konzernschwester Volvo genutzten Compact Modular Architecture (CMA), die auch für Fahrzeuge mit Verbrennungs- und Hybridantrieb ausgelegt wurde. Während ihrer Produktionszeit erhielt die Baureihe mehrere technische Überarbeitungen und auch Designanpassungen.

Zuletzt bot Polestar in Deutschland Heckantrieb- und Allradantrieb-Ausführungen mit bis zu 350 kW beziehungsweise 476 PS Leistung (0-100 km/h in bis zu 4,3 Sek., max. 205 km/h) sowie eine reichweitenoptimierte Long-Range-Version mit bis zu 659 Kilometern nach WLTP-Norm an. Die Long-Range-Modelle verfügen über eine Batterie mit 82 kWh Kapazität und erreichen laut Hersteller eine maximale DC-Ladeleistung von 205 kW. Unter geeigneten Bedingungen soll der Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent 28 Minuten dauern.

Das Produktionsende bedeutet keinen unmittelbaren Verkaufsstopp. In Norwegen und Schweden hatte Polestar bereits zuvor die Annahme neuer Werksbestellungen eingestellt und Interessenten auf verfügbare Bestandsfahrzeuge verwiesen. In Großbritannien soll der bisherige Polestar 2 nach Angaben des Herstellers noch bis ins Jahr 2027 verkauft werden. Auch auf der deutschen Polestar-Website wird das Modell weiterhin mit einem Einstiegspreis von 57.690 Euro angeboten. Die konkrete Verfügbarkeit einzelner Ausführungen hängt allerdings von den noch vorhandenen Fahrzeugbeständen und Bestellmöglichkeiten ab.

Die zweite Generation des Polestar 2 soll Anfang nächsten Jahres eingeführt werden und ist nach Herstellerangaben eine vollständige Neuentwicklung. Laut Autocar wird das neue Modell etwas länger als das bisherige, rund 4,61 Meter messende Elektroauto ausfallen und eine weiterentwickelte Designsprache erhalten. Autocar berichtet zudem über eine weiterhin in China geplante Fertigung, eine offizielle Bestätigung des Produktionsstandorts liegt jedoch nicht vor. Es wird erwartet, dass der neue Polestar 2 von der bisherigen CMA-Plattform auf Volvos neue SPA3-Plattform wechselt.

Inzwischen bietet Polestar mehrere Elektroautos an. Das meistverkaufte Modell ist das SUV-Coupé Polestar 4, das aktuell eine ergänzende SUV-Variante erhält. Daneben gibt es schon das große SUV Polestar 3 sowie die Sportlimousine Polestar 5. Für 2028 ist die Einführung des Polestar 7 als SUV-Pendant zum neuen Polestar 2 geplant. Perspektivisch soll zudem der Sportwagen Polestar 6 angeboten werden.