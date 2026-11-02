Toyota und Waymo starten 2027 Tests mit autonomen bZ4X

Der japanische Autokonzern Toyota und der US-Selbstfahr-Spezialist Waymo haben die nächste Phase ihrer Zusammenarbeit beim automatisierten Fahren angekündigt. Die Unternehmen wollen im Jahr 2027 in Japan mit der Erprobung und Validierung einer Flotte autonom fahrender Toyota bZ4X beginnen. In den Folgejahren ist der Einsatz der Elektro-SUV auch in Großbritannien und weiteren Märkten geplant, in denen Waymo bereits tätig ist – dazu soll bald auch Deutschland gehören.

Die Kooperation soll den Weg für Japans ersten vollständig autonomen Ride-Hailing-Service mit Großserienfahrzeugen aus japanischer Produktion ebnen. Toyota übernimmt die Fertigung der Elektrofahrzeuge im Werk Takaoka in Toyota City in der Präfektur Aichi. Dort erfolgen sowohl die Montage der Basisfahrzeuge als auch die Integration der Waymo-Hardware für autonomes Fahren.

Mit der Zusammenarbeit wollen Toyota und Waymo laut einer Mitteilung den weltweiten Einsatz sicherheitsvalidierter autonomer Fahrzeuge nach Level 4 beschleunigen. Dafür verbinde man Toyotas Kompetenzen in der Fahrzeugentwicklung und Produktion mit Waymos Technologie für vollständig autonomes Fahren, heißt es. Zu den gemeinsamen Zielen gehörten die Reduzierung von Unfällen durch menschliches Fehlverhalten und eine größere Bewegungsfreiheit für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.

Der speziell ausgestattete Toyota bZ4X soll neben der Sicherheit auch einen hohen Komfort und eine verbesserte Zugänglichkeit bieten. Im Fond des Batterie-SUV soll den Fahrgästen ein großzügiges Platzangebot zur Verfügung stehen. Automatische Türen, eine elektrisch betriebene Heckklappe und Ambientebeleuchtung sollen das Ein- und Aussteigen erleichtern.

Darüber hinaus wollen Toyota und Waymo untersuchen, wie autonome Fahrtechnologien künftig auch in privat genutzten Toyota-Fahrzeugen eingesetzt werden könnten. Gemeinsam mit Woven by Toyota prüfen die Unternehmen weitere Initiativen zur Verringerung von Verkehrssicherheitsvorfällen. Dabei soll unter anderem untersucht werden, wie Erfahrungen aus dem realen Waymo-Betrieb, datenbasierte Analysen und Technologien zur Verbesserung der Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer beitragen können.