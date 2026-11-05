VDA-E-Ladenetzranking: Verhältnis von öffentlichen Ladepunkten zu E-Pkw stagniert

Das aktuelle Verhältnis von öffentlichen Ladepunkten zu Elektro-Pkw in Deutschland bleibt im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Sowohl die Zulassungen von E-Autos als auch das Angebot öffentlicher Ladepunkte sind in allen Bundesländern gewachsen. Dabei zeigen sich nach wie vor deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern sowie auch den Gemeinden, was den anhaltenden Handlungsbedarf beim Ladeinfrastrukturausbau in Deutschland verdeutlicht.

Das sind einige der zentralen Ergebnisse einer Auswertung des Verbands der Automobilindustrie (VDA), dem sogenannten VDA-E-Ladenetzranking. In Deutschland gibt es, demnach Stand 1. Juli 2026, 211.025 öffentlich zugängliche Ladepunkte, davon 55.011 Schnellladepunkte und 3.591.910 E-Pkw (Elektroautos/BEV + Plug-in-Hybride/PHEV). Damit kommen in Deutschland zum Stichtag 1. Juli im Durchschnitt 17,0 E-Pkw auf einen öffentlich zugänglichen Ladepunkt.

Somit stellt sich das Verhältnis von öffentlichen Ladepunkten zu E-Autos in Deutschland im Vergleich zum vorangegangenen VDA-E-Ladenetzranking (Datenstand 1. Juli 2025) nahezu unverändert dar. Seinerzeit kamen 16,7 E-Pkw auf einen öffentlich zugänglichen Ladepunkt.

Rund 39.000 neue Ladepunkte, rund 715.000 neue E-Autos

Die Bundesnetzagentur weist zum Stichtag des neuen VDA-E-Ladenetzrankings (1. Juli 2026) 38.875 öffentliche Ladepunkte mehr aus als beim letzten VDA-E-Ladenetzranking (Stand 1. Juli 2025). Davon sind 14.234 Schnellladepunkte. An Schnellladepunkten können in der gleichen Zeit deutlich mehr E-Pkw geladen werden als an Normalladepunkten. Innerhalb des betrachteten Zeitraums kamen 14.234 Schnellladepunkte hinzu, womit mehr als jeder dritte hinzugekommene öffentliche Ladepunkt ein Schnellladepunkt ist. Dabei wiederum zeigt sich ein Ausbau-Fokus auf besonders leistungsstarke Schnellladepunkte mit mehr als 149 kW (High-Performance-Ladepunkte), die verstärkt zugebaut wurden. Deutschlandweit gibt es 40.320 High-Performance-Ladepunkte. Sie machen mittlerweile das Gros der Schnellladepunkte aus und stellen zudem rund ein Fünftel (19 %) der gesamten Ladepunkte.

Einen deutlichen Zuwachs gab es auch bei dem E-Pkw-Bestand: Zwischen dem 1. Juli 2025 und dem 1. Juli 2026 kamen 714.859 neu gemeldete E-Pkw hinzu. Damit gibt es, Stand 1. Juli dieses Jahres, in Deutschland 3.591.910 E-Pkw. Der E-Anteil am gesamten deutschen Pkw-Bestand liegt bei 7,2 Prozent.

Die Abdeckung mit Ladepunkten hat sich gegenüber dem vorangegangenen VDA-Ranking leicht verbessert, allerdings gibt es in 30 Prozent der Gemeinden (ab 500 Einwohnern) nach wie vor leider keinen öffentlich zugänglichen Ladepunkt und in 61 Prozent noch keinen öffentlich zugänglichen Schnellladepunkt.

„Unsere Auswertung zur öffentlichen Ladeinfrastruktur zeigt Licht und Schatten. Erfreulich ist vor allem der deutliche Zuwachs an Schnelllademöglichkeiten. Dass die Menschen immer häufiger ihr E-Auto schnellladen können, ist eine gute Nachricht für die Verbraucher und die E-Mobilität“, so VDA-Präsidentin Hildegard Müller.

„Gleichzeitig gibt es noch immer zu viele weiße Flecken auf der Landkarte, viele Gemeinden in Deutschland bieten überhaupt keine öffentlichen Lademöglichkeiten. Dabei ist eine flächendeckende und leistungsfähige Ladeinfrastruktur ein wichtiger Schlüsselfaktor für den Erfolg der E-Mobilität. Die Menschen brauchen das Vertrauen, immer und überall einfach und schnell laden zu können. Darauf wollen sie sich zurecht verlassen können. Deshalb braucht es beim Ausbau der öffentlichen Lademöglichkeiten noch mehr Ambition – besonders vor dem Hintergrund der deutlich steigenden Zulassungen von E-Pkw.“

Unter anderem müsse der Ausbau der Standorte des vom Bund forcierten „Deutschlandnetzes“ mit mehr als 1000 Schnellladeparks entlang der Autobahnen und in städtischen und ländlichen Räumen weiter vorangetrieben werden, fordert die VDA-Präsidentin. „Das Deutschlandnetz hätte eigentlich Ende des Jahres stehen sollen, hängt aufgrund von Rechtsstreitigkeiten aber zeitlich hinter dem Plan – umso mehr Tempo braucht es jetzt. Offene Rechtsfragen müssen daher unverzüglich geklärt werden. Das Deutschlandnetz muss schnellstmöglich abgeschlossen werden, weitere Verzögerungen darf es nicht geben.“

„E-Mobilität braucht ausreichende Netzkapazitäten“

Müller betont zudem die Bedeutung schnellerer Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie des Stromnetzausbaus. „Der Stromnetzausbau ist zunehmend die entscheidende Voraussetzung für den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Denn mit der E-Mobilität – ob bei Pkw oder Nutzfahrzeugen – kommen besonders auf die Stromnetze neue Herausforderungen zu. Damit die benötigten Leistungen auch tatsächlich bereitgestellt werden können, müssen die Stromnetze beschleunigt und vorausschauend ausgebaut werden. Leistungsfähige Energienetze dürfen nicht zum Nadelöhr für den Erfolg der E-Mobilität werden. Hier müssen Politik, Bundesnetzagentur und Energiewirtschaft gemeinsam und entschlossen agieren.“

Die VDA-Chefin weiter: „Die deutsche Autoindustrie wird ihren Kurs in Richtung klimaneutraler und digitaler Mobilität entschlossen fortsetzen. Die Hersteller und Zulieferer leisten heute und in Zukunft mit beeindruckenden Innovationen und hohen Investitionen ihren Beitrag zum Erfolg der Elektromobilität auf allen Märkten der Welt. Sie erweitern stetig die Produktpalette und machen Angebote in allen Segmenten. Allein in Deutschland bieten die deutschen Hersteller etwa 110 E-Pkw-Modelle an. Und auch den Ausbau von Ladeinfrastruktur für Pkw- bzw. Nutzfahrzeuge treiben die Unternehmen der Automobilindustrie mit zahlreichen Projekten voran – in Deutschland und international. Dieses Engagement werden wir konsequent fortführen.“