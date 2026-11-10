Togg T6X: Günstigeres Elektroauto soll im Juni 2027 starten

Der türkische Elektroautohersteller Togg will laut Berichten im Juni 2027 sein neues Einstiegsmodell T6X auf den Markt bringen. Wie jüngst das Nachrichtenportal Vestnik Kavkaza unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, soll der kompakte Vollstromer deutlich günstiger werden als die bisherigen Modelle T10X und T10F. Togg-Verwaltungsratschef Fuat Tosyalı hatte bereits Ende August angekündigt, im Juni 2027 Bestellungen entgegenzunehmen und noch vor Monatsende mit den ersten Auslieferungen zu beginnen.

Für den T6X strebt Togg einen Verkaufspreis von rund 1,3 Millionen türkischen Lira an, umgerechnet rund 23.100 Euro. Tosyalı bestätigte Ende August, dass das Unternehmen an diesem bereits Anfang des Jahres formulierten Preisziel festhält. Zusätzlich sind Finanzierungsaktionen vorgesehen, um den Fahrzeugkauf für weitere Kundengruppen zu ermöglichen. Ein verbindlicher Listenpreis wurde bislang nicht veröffentlicht.

Der T6X soll als kompaktes Elektro-SUV im B-Segment (Kleinwagen) unterhalb des größeren T10X positioniert werden. Angaben zu Abmessungen, Batteriekapazität, Motorleistung, WLTP-Reichweite und Ladegeschwindigkeit liegen bislang nicht vor. Nach Aussagen von Tosyalı befand sich das E-Auto Ende August in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase, während Prototypen für die weitere Erprobung vorbereitet wurden.

Parallel zum geplanten Einstiegsmodell hat Togg sein bestehendes Angebot um leistungsstärkere Allradvarianten erweitert. Der T10X 4More und der T10F 4More verfügen jeweils über zwei Elektromotoren mit einer Systemleistung von 320 kW (435 PS) und einem maximalen Drehmoment von 700 Nm. Laut Hersteller beträgt die kombinierte WLTP-Reichweite beim T10X 4More 468 Kilometer und beim T10F 4More 523 Kilometer. Beide Versionen werden bereits angeboten. Am 23. Oktober 2026 stellte Togg außerdem die Designserie T10F 4More Kehribar vor, die sieben Außenfarben und spezielle Gestaltungselemente im Exterieur und Innenraum umfasst.

Auch in Deutschland vertreibt Togg mit dem SUC T10X und der neuen Limousine T10F seine gesamte aktuelle Produktpalette. Die Preise starten bei etwas über 40.000 Euro. Für den günstigeren T6X wurden bislang weder ein deutscher Einführungstermin noch ein europäischer Verkaufspreis angekündigt.

Togg produziert seine Elektrofahrzeuge am Standort Gemlik in der türkischen Provinz Bursa. Ende August 2026 bezifferte das Unternehmen den bisherigen Fahrzeugabsatz auf knapp 120.000 Einheiten und nannte eine jährliche Produktionskapazität von zunächst 150.000 Fahrzeugen als Ausbauziel. Langfristig strebt Togg eine Jahresproduktion von mehr als 200.000 Fahrzeugen an.