Elektro-Reisebus mit über 500 km Reichweite: Daimler Buses testet Technologieträger

Daimler Buses hat gemeinsam mit seinen Projektpartnern einen wichtigen Meilenstein im Förderprojekt „Electrified Coach“ (ELCH) erreicht. Anfang Oktober trafen sich die Beteiligten zu einem abschließenden persönlichen Konsortialtreffen in Neu-Ulm. Im Mittelpunkt stand eine gemeinsame Erprobungsfahrt mit einem im Projekt entwickelten Technologieträger, der auf eine Reichweite von mehr als 500 Kilometern ausgelegt ist.

Das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geförderte Projekt läuft noch bis Ende des Jahres. Ziel ist die Entwicklung und Absicherung eines marktfähigen batterieelektrischen Reisebuskonzepts. Dabei untersuchen die Partner neben Antrieb und Batterie auch Energieverbrauch, Aerodynamik, Leichtbau, Wirtschaftlichkeit und die praktische Einsetzbarkeit im Reiseverkehr.

Die Fahrt in Neu-Ulm diente dazu, die technischen Konzepte unter praxisnahen Bedingungen zu erproben und zu validieren. Zudem diskutierten die Beteiligten den bisherigen Projektfortschritt und stimmten die weiteren Schritte bis zum Projektabschluss ab.

Zum Konsortium gehören neben Daimler Buses das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), die Universität Mannheim (MISES), die Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) und die Flix SE. Das KIT beschäftigt sich mit der Analyse und Verarbeitung von Fahrzeugdaten sowie der Optimierung der Betriebsstrategie, während die RPTU Potenziale bei Leichtbau und Aerodynamik untersucht. MISES bewertet die Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit batterieelektrischer Reisebuskonzepte für unterschiedliche Einsatzprofile. Flix stellt reale Betriebs- und Einsatzdaten aus dem Fernbusverkehr bereit und unterstützt die Entwicklung praxisgerechter Anwendungs- und Fahrzyklen.

Die Projektergebnisse sollen eine wichtige Grundlage für die weitere Elektrifizierung des Reisebussegments bei Daimler Buses bilden. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, bis Ende des Jahrzehnts batterieelektrische Reisebusse anzubieten. Die Erkenntnisse aus ELCH sollen in die weitere Entwicklung entsprechender Fahrzeugkonzepte und Technologien einfließen.