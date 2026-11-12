EnBW mobility+: Neue App-Kartenansicht bündelt wichtige Informationen zu Ladepunkten

EnBW hat mit dem Rollout der Version 9.0 seiner mobility+-App begonnen. Das Update bringt eine überarbeitete Kartenansicht, die Nutzern die Suche nach passenden Ladepunkten erleichtern und einen besseren Überblick über die geltenden Preise bieten soll. Die neue Version wird in den kommenden Tagen für alle Nutzer verfügbar sein. Zudem erhält das App-Icon eine neue Gestaltung in der EnBW-Farbe Blau.

Die Kartenansicht ermöglicht es, wahlweise die maximale Ladeleistung oder den jeweils geltenden Preis an einem Ladestandort anzuzeigen. EnBW-Ladestandorte und größere Ladeparks sind direkt erkennbar, während eine Umkreissuche das Auffinden geeigneter Lademöglichkeiten am aktuellen Standort oder am gewünschten Ziel ermöglicht. Suche, Favoriten und Routenplanung sind zentral gebündelt, außerdem wurden Filter, Standortvorschau und Detailansicht überarbeitet. Informationen zu Verfügbarkeit, Preisen, Steckertypen und Öffnungszeiten sind direkt zugänglich. Ein zusätzlicher Filter zeigt Ladepunkte mit ausreichend Platz für Fahrzeuge mit Anhänger.

Bei der Weiterentwicklung der App berücksichtige man Rückmeldungen und Nutzer und lege den Schwerpunkt auf transparente Preis- und Stationsinformationen sowie eine einfache Orientierung, so der Energiekonzern. „Die wichtigsten Informationen sollen genau dort sichtbar sein, wo sie gebraucht werden“, sagt Lars Jacobs, Chief Commercial Officer E-Mobility bei EnBW.

Die EnBW betreibt nach eigenen Angaben mit mehr als 9000 Ladepunkten das größte Schnellladenetz Deutschlands und ist über das Joint Venture Smatrics EnBW auch in Österreich vertreten. Das Ladeangebot umfasst europaweit mehr als 900.000 Ladepunkte verschiedener Anbieter. Über die mobility+-App können Kunden Ladepunkte finden, Ladevorgänge kontaktlos bezahlen und beim Laden über das Treueprogramm EnBW collect Punkte sammeln, die sich in Ladeguthaben umwandeln lassen.