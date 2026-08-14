Leapmotor B03: Kompakt-Elektroauto soll auch nach Europa kommen

Leapmotor hat in China den neuen A05 vorgestellt, der weltweit die Bezeichnung B03 trägt. Das Modell ist als kompakter, wendiger Elektro-Hatchback konzipiert und verbindet laut dem Hersteller dynamisches Design mit intelligenten Technologien und Alltagstauglichkeit. Damit richte man sich vor allem an junge Menschen im urbanen Raum, die Wert auf Stil, Komfort und ein sicheres Fahrgefühl legen.

Der A05 folgt laut Leapmotor dem Ansatz, hochwertige Technologie einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Das E-Auto basiert dem Stellantis-Partner zufolge auf vier zentralen Versprechen: „Schön anzusehen, einfach zu fahren, unterhaltsam zu nutzen sowie beruhigend sicher und intelligent.“ Daraus leitet Leapmotor ein global ausgerichtetes Design, assistierte Fahrfunktionen, einen variablen Innenraum und ein Künstliche-Intelligenz-gestütztes digitales Nutzererlebnis ab.

Der kommende elektrische Kompaktwagen ist 4175 Millimeter lang, 1790 Millimeter breit und 1560 Millimeter hoch. Der Radstand beträgt 2605 Millimeter. Trotz seiner kompakten Außenmaße soll der A05 einen geräumigen Innenraum bieten.

Die Gestaltung folgt der neuen Designsprache von Leapmotor und verbindet dem Anbieter zufolge moderne Technik mit Komfort und einer einladenden Anmutung. Zu den genannten Merkmalen gehören besondere Beleuchtungselemente, hochwertige Innenraummaterialien und individuell wählbare Farben. Hinzu kommen Oberflächen mit weicher Haptik. Im Innenraum bietet der A05 flexible Sitzkonfigurationen, verschiedene Staulösungen und einen großen, zweistufigen Kofferraum. Die Ausstattung soll sich an unterschiedliche Anforderungen moderner Lebensstile anpassen.

Für den elektrischen Antrieb wird eine Reichweite von bis zu 510 Kilometern nach WLTC angegeben, vorbehaltlich der abschließenden Homologation. Außerdem verfüge der A05 über eine Schnellladefunktion und fortschrittliche intelligente Fahrfunktionen, heißt es. Der Elektro-Kompakte wurde nach Angaben von Leapmotor darauf ausgelegt, alltägliche Fahrten möglichst unkompliziert zu gestalten.

Elektro-SUV B03X schon in Deutschland bestellbar

Einen Ausblick auf die Antriebstechnik des chinesischen E-Kompaktwagens dürfte das hierzulande seit Juli bestellbare SUV-Pendant geben. Der 4270 Millimeter lange und 1636 Millimeter hohe B03X kostet ab 24.900 Euro. Angeboten wird das E-SUV in zwei Ausführungen: als B03X Pro und als B03X ProMax. Beide Varianten setzen auf Heckantrieb und einen permanentmagneterregten Synchronmotor. In der Pro-Version leistet der Antrieb 130 kW/174 PS, beim ProMax sind es 145 kW/195 PS. Die Höchstgeschwindigkeit ist stets auf 160 km/h begrenzt, den Sprint von 0 auf 100 km/h erledigen beide Versionen in 8,6 Sekunden.

Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Varianten liegt bei Batterie und Reichweite. Der B03X Pro verfügt über einen Lithium-Eisenphosphat-Energiespeicher (LFP) mit 39,8 kWh Kapazität und kommt nach WLTP-Norm auf 292 Kilometer pro Ladung. Der ProMax nutzt eine 53,0-kWh-LFP-Batterie und soll damit 382 Kilometer schaffen. Beim Verbrauch liegen die Versionen nah beieinander: Leapmotor nennt für den B03X Pro 15,5 kWh je 100 Kilometer nach WLTP, für den ProMax 15,7 kWh.

Geladen wird serienmäßig mit bis zu 11 kW Wechselstrom (AC). An einer 11-kW-Wallbox dauert der Ladehub von 30 auf 80 Prozent beim Pro 2 Stunden und 30 Minuten, beim ProMax 3 Stunden und 10 Minuten. Beim Gleichstrom-Schnellladen (DC) kann der B03X Pro mit bis zu 100 kW Strom ziehen, der ProMax mit bis zu 133 kW. Von 30 auf 80 Prozent soll das kleinere Akkupack in 16 Minuten kommen, das größere in 17 Minuten. Für den Ladehub von 10 auf 80 Prozent gibt der Hersteller in beiden Fällen 21 Minuten an.