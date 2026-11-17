BMW beschleunigt den Produktionshochlauf der „Neuen Klasse“ und nimmt auch neue Batteriewerke früher als geplant in Betrieb. Produktionsvorstand Raymond Wittmann verweist im Interview mit der Automobilwoche auf bisherige Anläufe, bei denen die gesetzten Ziele teilweise übertroffen worden seien. Zugleich will BMW das positive Momentum des vollelektrischen iX3 nutzen, der in diesem Jahr bereits weit mehr als 100.000 Bestellungen verzeichnet habe.

Das höhere Tempo bringt allerdings Herausforderungen mit sich, da neue Werke, Technologien und Batteriemontagezentren gleichzeitig hochgefahren werden. „Natürlich ist das nicht ohne Risiko“, räumt Wittmann ein und verweist auf mögliche Rückschläge. Gleichzeitig nutzt BMW Erfahrungen aus dem ersten Produktionsanlauf im ungarischen Werk Debrecen für weitere Standorte, darunter München und das Batteriemontagezentrum Irlbach-Straßkirchen.

In China baut BMW unterdessen Personal ab und passt seine Produktion an die derzeit benötigten Kapazitäten an. Wittmann begründet die Maßnahmen mit Überkapazitäten und der Marktentwicklung, betont aber, dass es nicht um Werksschließungen gehe und der Stellenabbau keine Folge von Änderungen am Modellportfolio sei. Zugleich investiert BMW dort weiterhin in Verbrennertechnologie und will den neuen Dreier erneut als Langversion anbieten.

Grundsätzlich verfolgt BMW weiter den Ansatz, Fahrzeuge dort zu produzieren, wo das größte Absatzpotenzial besteht. Der iX3 und der kommende i3 sollen künftig jeweils an drei Standorten in Europa, China und Mexiko gebaut werden. Zugleich hält der Hersteller an seiner Technologieoffenheit fest, da sich die Nachfrage nach Antriebsarten je nach Weltregion deutlich unterscheide. Der E-Antrieb sei „der Wachstumsmotor der Zukunft“ und inzwischen stark genug, um zwei reine Elektro-Werke in Europa auszulasten, während flexible Standorte wie Dingolfing, Regensburg und Leipzig weiterhin unterschiedliche Antriebe fertigen.

Die damit verbundene interne Komplexität will BMW durch standardisierte Technologie-Cluster und den schnelleren Wechsel zur sechsten Generation elektrischer Antriebe reduzieren, ohne die Ausstattungsvielfalt einzuschränken. Weitere Schwerpunkte Wittmanns sind die Weiterentwicklung der BMW iFactory, der Einsatz künstlicher Intelligenz und die Stärkung des Produktionsnetzwerks.

Von der Politik fordert der Produktionsvorstand bessere Rahmenbedingungen bei Arbeits-, Energie- und Fixkosten sowie Unterstützung bei der schnelleren Anwendung von „Physical AI“. Zudem verlangt er raschere Klarheit bei regulatorischen Fragen wie dem Industrial Accelerator Act (IAA) und den CO2-Vorgaben. Die beschleunigten Genehmigungsverfahren am Batteriestandort Irlbach-Straßkirchen sieht er als Beispiel für ein Tempo, das bei Investitionsprojekten in Deutschland zum Normalzustand werden müsse.