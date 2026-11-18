Uber und Momenta haben in München ein Pilotprojekt für autonomes Fahren mit Sicherheitsbegleitung gestartet. Erstmals können Nutzer in Deutschland über die Uber-App Zugang zu autonomen Fahrten mit Sicherheitsbegleitung erhalten. Das Projekt baut auf der strategischen Partnerschaft beider Unternehmen auf und soll ein Schritt hin zu einem regulären Angebot autonomer Mobilität in Deutschland sein.

Das zunächst festgelegte Einsatzgebiet umfasst große Teile des Münchner Nordens, darunter die Viertel rund um den Olympiapark. Vorab registrierte und ausgewählte Nutzer, die innerhalb dieses Gebiets über UberX, Electric oder Comfort eine Fahrt anfragen, können ein autonomes Fahrzeug mit Sicherheitsbegleitung angeboten bekommen. Abholung und Ausstieg erfolgen an festgelegten Haltepunkten, während Interessierte sich über die Uber-App auf eine Warteliste setzen lassen können. Der Zugang wird schrittweise freigeschaltet, und Teilnehmer werden gebeten, ihre Erfahrungen über die App zu teilen.

Grundlage des Pilotprojekts sind L4-Erprobungsgenehmigungen, die das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) Momenta erteilt hat. Bei jeder Fahrt befindet sich ein geschulter Sicherheitsspezialist an Bord, die Durchführung erfolgt im Dialog mit lokalen und regionalen Behörden. Das Angebot ist gemäß der Genehmigung kostenlos und nicht-kommerziell und soll innerhalb des geltenden regulatorischen Rahmens schrittweise auf weitere Münchner Gebiete ausgeweitet werden.

Bei den in München eingesetzten Fahrzeugen soll es sich um den IM Motors LS6 der zweiten Generation des chinesischen Herstellers SAIC Motor handeln. Das Modell ist sowohl mit rein elektrischem Antrieb als auch mit einem zusätzlichen Benzingenerator zur Reichweitenverlängerung erhältlich. Welche Antriebsvariante in München eingesetzt wird, ist bislang nicht bestätigt

Samarth Kejriwal, Head of Autonomous Mobility Operations bei Uber, bezeichnet den Projektstart als Schritt in Richtung einer Plattform, auf der sowohl Fahrten mit Fahrern als auch mit autonomen Fahrzeugen vermittelt werden. Shuo Xie, Robotaxi General Manager von Momenta, verweist auf den Physical-AI-Ansatz des Unternehmens, bei dem autonome Systeme die Straße nicht nur erkennen, sondern auch verstehen sollen. Beide Unternehmen sehen das Pilotprojekt als Grundlage für die nächsten Schritte hin zu einem regulären Angebot in Deutschland.