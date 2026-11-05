Autonomer E-Bus von MAN startet mit Testfahrgästen auf Münchens Linie 178

Ab dem 17. November können erstmals Testnutzer im automatisierten Elektrobus von MAN auf der Münchner MVG-Linie 178 mitfahren. Der zwölf Meter lange Lion’s City 12 E ist montags bis freitags zwischen Petuelring und Freimanner Hölzl als zusätzliches Fahrzeug auf der bestehenden Buslinie unterwegs. Die Fahrten finden im Rahmen des Forschungsprojekts MINGA statt, an dem MAN Truck & Bus, die Stadtwerke München (SWM), die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) und das Mobilitätsreferat der Landeshauptstadt München beteiligt sind.

Der gemeinsam mit dem Technologiepartner ADASTEC automatisierte Elektrobus wird seit Anfang September auf der Linie 178 im öffentlichen Straßenverkehr erprobt. Das Fahrzeug verfügt über fünf LiDAR-Sensoren, sechs Radare, acht Kameras und eine satellitengestützte Positionsbestimmung. Es kann selbstständig lenken, beschleunigen, bremsen und blinken, während speziell geschultes Sicherheitsfahrpersonal die Systeme überwacht und bei Bedarf die Fahrzeugführung übernimmt. Vor dem Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr absolvierte der Bus laut den Projektverantwortlichen ein umfangreiches Testprogramm auf dem MAN-Gelände sowie technische Prüfungen durch den TÜV und weitere Genehmigungsverfahren.

Die Erprobung mit Testfahrgästen soll bis Juni 2027 laufen und Erkenntnisse über den Betrieb autonomer Busse im öffentlichen Nahverkehr liefern. Die Technische Universität München und die Universität Stuttgart begleiten die Fahrten wissenschaftlich und untersuchen unter anderem die Akzeptanz der Technologie, das Sicherheitsempfinden der Fahrgäste und die Barrierefreiheit. Dazu sind freiwillige Befragungen vor und nach den Fahrten sowie bei ausgewählten Fahrten vertiefende Beobachtungsstudien und Interviews vorgesehen. Die gewonnenen Erfahrungen sollen auch in die Weiterentwicklung zukünftiger Fahrzeuggenerationen und weiterer Anwendungen einfließen.

Der MAN Lion’s City 12 E bietet rund 30 Sitzplätze und einen Rollstuhlplatz, wobei die Teilnahme an den Testfahrten im Rahmen einer geschlossenen Nutzergruppe erfolgt. Interessierte können sich bei der MVG für einen Interessentenpool registrieren. Die für den Test des automatisierten E-Busses ausgewählte Linie 178 umfasst unterschiedliche Verkehrssituationen, darunter Hauptverkehrsachsen, Tempo-30-Zonen, Parkgebiete und Unterführungen. Damit soll der spätere Einsatz autonomer Busse im regulären Linienverkehr unter möglichst realen Bedingungen simuliert werden.

Das seit 2023 laufende Forschungsprojekt MINGA vereint insgesamt 16 Partner aus Verwaltung, Forschung und Wirtschaft. Unter Federführung des Münchner Mobilitätsreferats sollen automatisierte und vernetzte Mobilitätslösungen in das bestehende Verkehrssystem integriert und Fragen zu Technik, Regulierung, Wirtschaftlichkeit, Barrierefreiheit und Betrieb untersucht werden. SWM und MVG verantworten die betriebliche Einbindung des Testbetriebs in das Münchner Busnetz, während MAN gemeinsam mit ADASTEC an der automatisierten Fahrzeugtechnik arbeitet. Das Bundesministerium für Verkehr fördert das Forschungsvorhaben bis Mitte 2027 mit rund 13 Millionen Euro.