Der vollelektrische Kia PV5 Chassis Cab erhält zum Modelljahr 2027 mehrere Neuerungen. Neben der bisherigen 51,5-kWh-Batterie steht künftig ein 71,2-kWh-Akkupack zur Verfügung, das eine höhere Reichweite ermöglicht. Zudem bietet Kia einen optionalen 22-kW-Bordlader, eine serienmäßige Rückfahrkamera und erstmals die Möglichkeit des Anhängerbetriebs mit bis zu 1,5 Tonnen gebremster Anhängelast bei der größeren Batterie an.

Der frontgetriebene PV5 Chassis Cab leistet mit dem Standardakkupack 89 kW (122 PS) und mit der Langstreckenbatterie 120 kW (163 PS). Beide Varianten erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 135 km/h, die abhängig vom Fahrzeugaufbau variieren kann. An einer entsprechend leistungsstarken DC-Ladestation lassen sich beide Energiespeicher in rund 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden, während der optionale 22-kW-AC-Lader die Wechselstromladezeit um bis zu 45 Prozent reduziert.

Das gemeinsam mit europäischen Umbaupartnern entwickelte Fahrgestell unterstützt verschiedene Aufbauten, darunter Pritschen, Kipper und Kofferaufbauten mit bis zu acht Kubikmetern Laderaum. Die maximale Zuladung einschließlich Aufbaugewicht beträgt beim Standardmodell bis zu 1005 Kilogramm und bei der Langstreckenversion bis zu 900 Kilogramm. Der PV5 Chassis Cab misst einschließlich des hinteren Unterfahrschutzes 4,87 Meter und besitzt einen Wendekreis von elf Metern.

Zur Serienausstattung gehören unter anderem ein Navigations- und Infotainmentsystem mit 12,9-Zoll-Touchscreen, Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer, Parksensoren sowie zahlreiche Fahrerassistenzsysteme. Die Ausstattungslinie Plus ergänzt das Angebot unter anderem um Sitzheizung, eine 230-Volt-Steckdose und die Hardware-Vorbereitung für V2X-Funktionen. Das auf Android Automotive OS basierende Infotainmentsystem unterstützt zudem Kia Connect, Over-the-Air-Updates und die Geschäftskundenlösungen Kia Business Solutions.

Die Basisversion Essential mit 51,5-kWh-Akkupaket kostet ab 38.490 Euro, während die Ausführung Plus bei 39.090 Euro beginnt. Die ausschließlich als Plus angebotene Langstreckenversion ist ab 43.090 Euro erhältlich und damit 4000 Euro teurer als das entsprechende Modell mit Standardbatterie. Der bereits bestellbare Modelljahrgang 2027 geht im November 2026 in Produktion, die Auslieferungen beginnen im Februar 2027. Kia gewährt sieben Jahre Herstellergarantie bis 150.000 Kilometer und acht Jahre Batteriegarantie bis 160.000 Kilometer.