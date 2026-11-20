Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) bietet künftig auf seiner Website einen interaktiven Überblick zur Entwicklung der Elektromobilität in Deutschland. Die neue Übersichtsseite informiert über aktuelle Trends, langfristige Veränderungen und regionale Unterschiede. Die Daten, Analysen und Tabellen der Fahrzeugstatistik sind öffentlich und kostenfrei zugänglich.

Demnach verfügten mehr als 42 Prozent aller im Oktober 2026 neu zugelassenen Kraftfahrzeuge über einen Elektroantrieb. Zum 1. Juli 2026 lag der Anteil elektrisch angetriebener Kraftfahrzeuge am Gesamtbestand bei 6,2 Prozent. Die durchschnittliche Jahresfahrleistung von Pkw mit Elektroantrieb betrug 2025 mehr als 12.000 Kilometer.

Regional zeigen sich Unterschiede bei den Neuzulassungen von Elektro-Pkw. Im Oktober 2026 verzeichnete Rheinland-Pfalz den höchsten Anteil, während Hamburg den niedrigsten Wert aufwies. Im europäischen Vergleich lag Deutschland Ende 2025 mit einem Anteil rein elektrisch angetriebener Pkw von 4,1 Prozent im oberen Mittelfeld.

Die höchsten Quoten rein elektrisch angetriebener Pkw wiesen die skandinavischen Länder, die Niederlande und Luxemburg auf, während die Anteile in Ost- und Südeuropa überwiegend gering waren.

Die KBA-Informationen stehen Öffentlichkeit, Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft zur Verfügung. Alle Daten können strukturiert heruntergeladen und für weiterführende Analysen genutzt werden.

„Elektromobilität ist eine Schlüsseltechnologie für das Verkehrssystem, sagt Mike Kühne, Leiter der Abteilung Statistik beim KBA. „Das KBA stellt insbesondere zum motorisierten Straßenverkehr ein breites Portfolio statistischer Informationen bereit. Die neue Überblicksseite ‚Elektromobilität in Deutschland‘ bietet einen guten Einstieg in die zahlreichen Daten, Analysen und Tabellen der Fahrzeugstatistik des KBA zu diesem Thema. Die Öffentlichkeit kann sich mit diesen frei zugänglichen Informationen ein Bild zu Elektrofahrzeugen und deren Nutzung machen. Politik und Verwaltung können diese Daten ebenso als zuverlässige Entscheidungsgrundlage sowie für Planung und Analyse nutzen wie Wissenschaft und Wirtschaft.“