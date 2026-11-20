VW präsentiert mit dem ID. Polo GTI Clubsport Concept eine rein elektrische, auf den Rennstreckeneinsatz ausgelegte Studie. Das zweitürige Modell leistet 270 kW (367 PS), beschleunigt in 4,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h. Seine öffentliche Premiere feiert das Konzept im 50. Jubiläumsjahr des GTI auf der Essen Motor Show, die vom 27. November bis zum 6. Dezember 2026 stattfindet.

Technisch basiert die Studie auf dem 166 kW (226 PS) starken Serienmodell ID. Polo GTI und nutzt den Modularen E-Antriebsbaukasten MEB+ mit Frontantrieb. Zum Einsatz kommt der APP550-Elektroantrieb, der ursprünglich für den Heckantrieb größerer Modelle entwickelt wurde und für den Einbau in den kompakten Polo angepasst werden musste. Die Integration des Antriebs und einer elektronisch geregelten Vorderachsquersperre ermöglicht eine Leistung von 270 kW (367 PS) und ein Drehmoment von 550 Nm.

Die 52-kWh-Hochvoltbatterie kann kurzfristig bis zu 290 kW bereitstellen und ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h. Für präzises Handling und hohe Traktion sorgen eine speziell abgestimmte adaptive Fahrwerksregelung (DCC) und die elektronische Vorderachsquersperre. Hinzu kommt eine neue Keramikbremsanlage im One-Box-Bremssystem, die für die hohen Fahrleistungen ausgelegt ist.

Auch äußerlich unterscheidet sich die Clubsport-Studie vom viertürigen Serienmodell. Kennzeichnend sind die zweitürige Karosserie, auf jeder Seite um 50 Millimeter ausgestellte Kotflügel, ein großer Frontsplitter und eine verbreiterte Heckpartie. Ein neuer Diffusor und ein über die Dachlinie hinausragender Karbon-Heckflügel ergänzen die auf maximalen Anpressdruck ausgelegte Aerodynamik.

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Der Innenraum ist als Zweisitzer vollständig auf den Rennstreckeneinsatz zugeschnitten und verzichtet auf Infotainment. Recaro-Rennschalensitze mit roten Fünfpunktgurten, ein tornadoroter Überrollbügel sowie die ausgeräumten Bereiche für Rücksitze und Kofferraum bestimmen das Konzept. Instrumententafel und Seitenverkleidungen sind mit dunklem ArtVelours und roten Ziernähten versehen, wobei laut VW Auszubildende an zahlreichen Arbeiten zur Umsetzung der Studie beteiligt waren.

Das ID. Polo GTI Clubsport Concept ist die vierte GTI-Neuheit des Jahres 2026 nach dem Golf GTI Edition 50, dem ID.3 GTI und dem seit Oktober bestellbaren ID. Polo GTI. Der Verkaufsstart des ID.3 GTI ist für Anfang 2027 vorgesehen. Mit dem Clubsport Concept zeigt VW eigener Aussage nach eine mögliche Weiterentwicklung seiner GTI-Modelle auf Basis der Kombination aus MEB+ und APP550-Antrieb.

Kai Grünitz, Vorstand Technische Entwicklung Marke VW: „GTI ist seit 50 Jahren eine der großen Erfolgsgeschichten von Volkswagen. In diesem Jahr haben wir unseren GTI erstmals elektrisch in Serie gebracht. Mit dem ID. Polo GTI Clubsport Concept zeigen wir, wie viel Potenzial darüber hinaus in der elektrischen GTI-Welt steckt. Unsere Plattformstrategie und der MEB+ geben uns dafür die technologische Freiheit, auch extreme Konzepte möglich zu machen.“