Ford-Chef Jim Farley hat bei der Präsentation der Geschäftszahlen für das dritte Quartal die Vorteile der kommenden Universal Electric Vehicle-Plattform (UEV) gegenüber der Technik des chinesischen Stromer-Riesens BYD hervorgehoben. Nach seinen Angaben arbeiten die Elektromotoren, Getriebe und Wechselrichter von Ford rund 30 Prozent effizienter als die entsprechenden Komponenten des Konkurrenten.

Dadurch könnten Fahrzeuge auf der neuen Plattform mit deutlich kleineren Batterien ausgestattet werden, was sowohl die Produktionskosten als auch das Fahrzeuggewicht reduzieren würde. Farley bezeichnete diesen Effizienzvorsprung gegenüber BYD als entscheidenden Vorteil.

Als erstes Modell auf der neuen Plattform soll der elektrische Pickup Fathom Ende 2027 in den USA auf den Markt kommen. Der Verkaufspreis wird voraussichtlich bei rund 40.000 US-Dollar vor Steuern (ca. 36.500 Euro) liegen, während Ford laut Medien im ersten Verkaufsjahr einen Absatz von 100.000 Fahrzeugen anstrebt. Sollte das Unternehmen die geplanten Verkaufszahlen erreichen, würde der Fathom zu den meistverkauften Elektroautos in den Vereinigten Staaten zählen.

Welche Batteriekapazität der Fathom tatsächlich erhalten wird, hat Ford bislang nicht bekannt gegeben. Die kleinere Batterie spielt bei der Kostenreduzierung eine wichtige Rolle, da Energiespeicher den größten einzelnen Kostenfaktor eines Elektrofahrzeugs darstellen. Die technischen Verbesserungen der UEV-Plattform sollen sich nicht auf reine Stromer beschränken. Ford-Betriebsvorstand Kumar Galhotra erklärte kürzlich, dass die Effizienzsteigerungen auch den Hybridmodellen des Herstellers zugutekommen sollen.

Farley hatte das UEV-Programm zuvor als den radikalsten Wandel bei der Fahrzeugentwicklung und -produktion von Ford seit dem Model T bezeichnet. Auch Alan Clarke, bei Ford als Vice President für fortgeschrittene Entwicklungsprojekte verantwortlich, äußerte sich zu den Zielen der neuen Plattform. Bei erfolgreicher Umsetzung solle daraus eine Fahrzeugfamilie hervorgehen, die preislich mit den besten Fahrzeugen weltweit konkurrieren kann. Dabei schloss Clarke ausdrücklich auch Fahrzeuge mit Benzinmotor ein.