Die Renault Group plant eine personelle Neuausrichtung an ihren französischen Standorten, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Bis zum Jahr 2028 sollen demnach rund 2000 neue Stellen geschaffen werden, um der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen gerecht zu werden. Gleichzeitig sehen die Franzosen den Abbau von bis zu 1000 Positionen im Verwaltungsbereich durch freiwillige Abfindungen vor.

Die personellen Veränderungen betreffen die gesamte industrielle Präsenz in Frankreich, einschließlich der Bereiche Qualitätskontrolle und Lieferkette. Fließbandarbeiter sind von diesen Kürzungen jedoch nicht betroffen. Renault beschäftigt im Produktionsbereich insgesamt 17.500 Menschen direkt oder indirekt.

Hintergrund der Anpassungen ist dem Bericht zufolge ein Anstieg der Verkäufe von E-Fahrzeugen in Europa. Getrieben wird diese Entwicklung durch steigende Benzinpreise infolge der Angriffe der USA auf den Iran, was die Nachfrage nach Stromern verstärkt. Diese Situation bewirkt eine Verlagerung der Produktionsanforderungen in der gesamten Branche.

Die aktuelle Reorganisation folgt auf die im Juni angekündigte Umstrukturierung des Entwicklungsbereichs. Ziel dieser Maßnahme ist es, Kosten sowie Entwicklungszeiten zu senken und die Leistung des Konzerns an die neuen chinesischen Wettbewerber anzupassen.

Industriemanager Thierry Charvet betonte laut Reuters, dass die Geschäftstätigkeit dank Lieferwagen und Elektroautos wie dem Kleinwagen Renault 5 stabil bleibe. „In beiden Segmenten waren wir in den letzten Jahren etwas vor der Konkurrenz geschützt, insbesondere vor chinesischen Unternehmen. Aber wir wussten, dass dieser Wettbewerb kommt“, erklärte Charvet.

Die geplanten Stellenbesetzungen umfassen 1650 Arbeiter in den Fabriken, 250 indirekt in der Produktion tätige Personen sowie 100 junge Hochschulabsolventen. Zudem plant Renault eine umfangreiche Fortbildungsinitiative mit fast 500.000 Stunden, um den Personalübergang und die Anpassung an Herausforderungen wie Robotik, KI und Elektrifizierung zu unterstützen. Die neuen Pläne müssen noch durch laufende Gespräche mit den Gewerkschaften bestätigt werden.