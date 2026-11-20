Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
Renault plant neue E-Plattform mit 750 Kilometern LFP-WLTP-Reichweite
Renault entwickelt eine neue Elektroplattform für das Kompaktsegment. Mit LFP-Batterien sollen bis zu 750 Kilometer Reichweite möglich sein. Mehr »
Neue Klasse: BMW erhöht das Tempo und nimmt Rückschläge in Kauf
Der BMW-Konzern beschleunigt den Elektroauto-Produktionshochlauf der „Neuen Klasse“, setzt aber weiterhin auch auf Verbrennerfahrzeuge. Mehr »
Opel macht Corsa, Mokka und Grandland als günstigere "Start"-Version erhältlich
Opel erweitert seine günstige „Start“-Ausstattung auf Corsa, Mokka und Grandland und bietet damit mehr Modelle zu niedrigeren Grundpreisen. Mehr »
HUK-Auswertung: Deutsche Autobauer verlieren Kunden an chinesische Elektroauto-Marken
Chinesische Elektroauto-Marken gewinnen Käufer von VW, Opel und Mercedes. Daten der HUK zeigen die Wechselbewegungen in Deutschland 2026. Mehr »
Elektroauto Prämie könnte künftig schon beim Kauf reserviert werden
Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) will die Elektroauto-Kaufprämie laut einem Bericht künftig bereits beim Kauf sichern lassen. Mehr »
Renault Twingo E-Tech: Neues Panorama-Glasdach für 600 Euro erhältlich
Renault erweitert das Angebot für den Twingo E-Tech elektrisch um das neue abgedunkelte und feststehende Panorama-Glasdach „twingobay“. Mehr »
Mustang Mach-E im Langzeittest: Ford analysiert Batterie von 36.000 Elektroautos
Fords Mustang Mach-E des Modelljahrs 2021 erreichen nach fünf Jahren im Schnitt 92 Prozent Batteriezustand bei rund 36.000 Elektroautos. Mehr »
CATL erforscht Lithium-Luft-Batterien für deutlich mehr E-Auto-Reichweite
Der China-Konzern CATL forscht an Lithium-Luft-Batterien, die langfristig erheblich höhere Reichweiten für Elektroautos ermöglichen könnten. Mehr »