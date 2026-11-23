Nach dem Europaparlament zeichnet sich auch im EU-Rat die Abkehr von nationalen Elektroauto-Quoten für große Unternehmensflotten ab, berichtet die Automobilwoche. Zudem soll die steuerliche Förderung von Dienstwagen mit Verbrennungsmotoren weiterhin möglich bleiben. Dies geht laut dem Branchenportal aus einem Kompromissentwurf der irischen Ratspräsidentschaft für ein aktuelles Treffen hervor.

Die Ratspräsidentschaft rückt demnach von den ursprünglich geplanten verbindlichen nationalen Zielen ab und sieht stattdessen nur noch unverbindliche Richtwerte vor. Damit nähert sich der Rat der Position des Europaparlaments an, wo sich die Fraktionen EVP, S&D und Renew bereits auf eine solche Aufweichung geeinigt haben. Eine Abstimmung im Parlament ist für Mitte Dezember angesetzt.

Der Entwurf der EU-Kommission sah verpflichtende Vorgaben für alle 27 Mitgliedstaaten vor. Kritiker aus dem Bereich der Fuhrparkbetreiber und Autovermieter hatten die geplanten Quoten als „Verbrenner-Aus durch die Hintertür“ bezeichnet. Die Pläne sahen beispielsweise für Deutschland ab 2030 vor, dass mindestens 83 Prozent der Neuzulassungen bei großen Unternehmen emissionsfrei oder emissionsarm sein müssen, wobei mindestens 54 Prozent vollständig emissionsfrei sein müssen.

Die finanzielle Unterstützung von Dienstwagen soll derweil bestehen bleiben. Während die drei Parlamentsfraktionen dem Bericht zufolge eine Beschränkung der Förderung auf emissionsfreie und emissionsarme Fahrzeuge ab 2028 anstreben, möchte die Ratspräsidentschaft die Förderung von Verbrennern grundsätzlich beibehalten. Voraussetzung des irischen Vorschlags ist lediglich, dass emissionsfreie und emissionsarme Fahrzeuge steuerlich günstiger behandelt werden.

Dies betrifft unter anderem die deutsche „Ein-Prozent-Regel“: Aktuell müssen Arbeitnehmer bei Verbrennern einen „geldwerten Vorteil“ von einem Prozent des Listenpreises pro Monat versteuern, wenn sie den Wagen auch privat ohne Fahrtenbuch nutzen. Bei Elektroautos fallen nur 0,25 Prozent und bei Plug-in-Hybriden 0,5 Prozent des Listenpreises an, was deren Nutzung begünstigt.

Über den irischen Kompromissvorschlag muss der EU-Rat, in dem die 27 nationalen Regierungen vertreten sind, noch abstimmen. Irland hält derzeit den Vorsitz im Rat.