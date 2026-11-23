Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) sieht eine dauerhafte Zukunft des Verbrenner-Antriebs in Europa. Im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung (noz) sagte er: „Klimaschutz im Verkehr funktioniert auch mit dem Verbrenner. Diese Technologieoffenheit ist auch geopolitisch klug, weil wir bei Batterierohstoffen noch eine zu große Abhängigkeit von anderen Weltregionen haben.“

Man halte in Europa an den Klimazielen fest, schaffe durch die Lockerung des Verbrenner-Aus nun aber mehr Flexibilität, so Bilger. Die Hersteller müssten weiter ihre CO2-Einsparziele erreichen, dabei helfe der Hochlauf der Elektromobilität. Aber es bleibe möglich, effiziente Verbrenner zuzulassen. Er setze sich dafür ein, „dass klimafreundliche Kraftstoffe wie HVO oder Biokraftstoffe stärker genutzt werden, um auch im Bestand mehr Fortschritte zu erzielen“.

Das EU-Parlament wird voraussichtlich im Dezember über eine Aufweichung des Verbrenner-Verbots ab 2035 abstimmen, für die sich Deutschland und Frankreich gemeinsam eingesetzt haben. Das Emissionsziel soll demnach nur noch bei bis zu 87,5 Prozent CO2-Reduktion statt bei 100 Prozent liegen.

„Wir dürfen uns als Exportnation nicht allein auf die Batterie fixieren, wenn in großen Teilen der Welt – auch in den USA oder China – weiter Verbrenner und Hybride gefahren werden“, sagte Bilger. „Auch dort sollen weiterhin deutsche Hersteller ihre Modelle verkaufen können. Wir bleiben beim Klimaschutz ambitioniert, bringen aber endlich mehr Pragmatismus in die Gesetzgebung.“

Das „Made in Germany“ spiele gerade im Automobilbereich immer noch eine wichtige Rolle, meinte der Verkehrsminister. „In Deutschland wurde das Auto erfunden, viele Innovationen wurden hier entwickelt und auch in Zukunft sollte unser Anspruch sein, in allen Bereichen der Automobilität an der Spitze zu stehen.“ Dazu gehört für Bilger auch, dass deutsche Hersteller weiterhin in Deutschland entwickeln und produzieren.

In Deutschland werde auch mit geringeren Kosten etwa für Arbeit, Energie und Bürokratie nie so günstig produziert werden wie in Osteuropa. Aber deutsche Unternehmen seien in der Vergangenheit oft so viel besser gewesen, „dass höhere Kosten gerechtfertigt waren und wir uns trotz dieser Faktoren dem internationalen Wettbewerb stellen konnten“. Es seien alle gefordert: Politik, Arbeitgeber und Gewerkschaften, um so viele Arbeitsplätze wie möglich in Deutschland zu halten und die deutsche Autobranche fit für die Zukunft zu machen.

Er habe durchaus Verständnis für Investitionen im Ausland und in den Märkten, in denen deutsche Hersteller ihre Autos verkaufen wollen, erklärte Bilger. Das habe in der Vergangenheit auch Arbeitsplätze hierzulande gesichert. „Aber meine Erwartung ist ebenso klar: Deutschland muss die Heimatbasis für Entwicklung und Produktion bleiben.“ Nach allem, was politisch erreicht worden sei – „Stichwort Aus vom Verbrennerverbot in Europa“ –, erwarte er von der Automobilindustrie auch ein klares Bekenntnis zum Heimatstandort.