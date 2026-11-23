Die EU will Genehmigungsverfahren für Stromnetze, Energiespeicher, erneuerbare Energien und Ladeinfrastruktur vereinfachen. Rat und Europäisches Parlament haben sich am 17. November 2026 auf entsprechende Änderungen verständigt. Die vorläufige Einigung betrifft den Genehmigungsteil des europäischen Netzpakets (European Grids Package), das die EU-Kommission im Dezember 2025 vorgestellt hatte.

Die Vereinbarung sieht EU-weite Fristvorgaben für Genehmigungen von Übertragungs- und Verteilnetzen, eigenständigen Energiespeichern und Ladestationen vor. Digitale Verfahren, zentrale Onlineportale und vereinfachte Umweltprüfungen sollen die Abläufe beschleunigen. Laut EU-Kommission benötigen Stromübertragungsprojekte derzeit durchschnittlich mehr als zehn Jahre, wobei über die Hälfte dieser Zeit auf Genehmigungsverfahren entfällt.

Der Ausbau erneuerbarer Energien und der Stromnetze soll grundsätzlich als Vorhaben von überragendem öffentlichem Interesse behandelt werden können. Mitgliedstaaten dürfen Ausnahmen etwa für Sicherheits-, Verteidigungs- oder Kulturerbeinteressen vorsehen. Zudem können ausbleibende Behördenreaktionen bei bestimmten administrativen Zwischenschritten als stillschweigende Zustimmung gelten. Vollständige Projektgenehmigungen werden dadurch nicht automatisch erteilt.

Für die Elektromobilität ist insbesondere die Einbeziehung von Ladestationen und ihrer Netzanbindung relevant. Neue Schnellladestandorte benötigen ausreichende Anschlussleistungen, die gegebenenfalls einen Ausbau des örtlichen Stromnetzes erfordern. Die neuen Regeln sollen Genehmigungs- und Netzanschlussverfahren vereinfachen. Die tatsächliche Anschlussdauer hängt weiterhin von technischen Voraussetzungen und verfügbaren Netzkapazitäten ab.

Die Einigung umfasst außerdem Regelungen zur Beteiligung lokaler Gemeinden an erneuerbaren Energieprojekten mit mehr als sieben Megawatt installierter Leistung. Vorgesehen sind Grundsätze zur wirtschaftlichen Beteiligung sowie die mögliche Einbindung unabhängiger Vermittler. Parallel wird über die Überarbeitung der TEN-E-Verordnung zur Planung transeuropäischer Energieinfrastruktur verhandelt.

„Schnellere und vereinfachte Genehmigungsverfahren werden dazu beitragen, die Elektrifizierung in Europa voranzutreiben. Wir brauchen Netzinfrastruktur für saubere, erschwingliche und aus eigener Produktion stammende Energie, um unsere Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen zu überwinden“, so Darragh O’Brien, irischer Minister für Klima, Energie und Umwelt.

Die Vereinbarung muss nach der juristisch-sprachlichen Prüfung noch von Rat und Europäischem Parlament formell angenommen werden. Anschließend haben die Mitgliedstaaten 18 Monate Zeit zur Umsetzung in nationales Recht. In Deutschland betrifft dies insbesondere Genehmigungsverfahren für Stromnetze, Speicher und Ladeinfrastruktur. Die praktischen Auswirkungen hängen von der nationalen Umsetzung und den verfügbaren Netzkapazitäten ab.