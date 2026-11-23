Die Nachfrage nach Elektroautos steigt laut Rückmeldungen aus Mitgliedsbetrieben des Verbands der Automobilhändler Deutschlands (VAD) stärker an, als es die aktuellen Zulassungszahlen widerspiegeln. Derzeit machen demnach batterieelektrische Fahrzeuge mehr als 40 Prozent der Neuwagenbestellungen aus. Ein Teil dieser Fahrzeuge wird jedoch aufgrund langer Lieferzeiten erst im Jahr 2027 in der Zulassungsstatistik erscheinen.

Bei gefragten Elektroautos müssen Kunden teilweise zwölf Monate oder länger auf die Auslieferung warten, während bei anderen Herstellern Lieferzeiten von drei bis sechs Monaten möglich sind. Zu diesen schneller liefernden Anbietern zählen laut VAD auch chinesische Hersteller, die trotz teils längerer Transportwege schneller liefern können als einige etablierte Marken.

Im Oktober lag der Anteil batterieelektrischer Pkw an den Neuzulassungen auf Basis von Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) bei 37 Prozent. Der Verband geht davon aus, dass der tatsächliche Auftragseingang bereits umfangreicher ist. „Der Marktanteil von Elektroautos könnte schon heute deutlich höher liegen, wenn die Hersteller schneller liefern würden“, sagte VAD-Präsident Burkhard Weller dem Portal Autohaus.de.

Für den Handel entsteht durch die verzögerten Auslieferungen und Zulassungen ein Spagat zwischen der Umsetzung von Bestellungen und dem tatsächlichen Erhalt der Fahrzeuge. Der Verband sieht in den langen Lieferzeiten ein Wettbewerbsrisiko, da die Markentreue der Kunden trotz aktueller Unzufriedenheit nicht dauerhaft als Sicherheit dienen könne. „Die deutschen Hersteller mit ihren langen Lieferzeiten können froh sein, dass ihre Kunden so markentreu sind“, so Weller. „Aber auch die Geduld treuer Kunden hat Grenzen.“

Hinsichtlich der politischen Rahmenbedingungen hält der VAD eine staatliche Kaufprämie für nicht notwendig. Laut Burkhard Weller treiben vor allem neue Fahrzeugmodelle und höhere Kraftstoffpreise das Interesse an E-Autos. „Die starke Nachfrage nach Elektroautos zeigt zudem, dass die Kaufprämie der Bundesregierung überflüssig ist“, meinte der VAD-Präsident.