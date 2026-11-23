Opel-CEO Florian Huettl und Leapmotor-Global-CEO Zhu Jiangming haben die offizielle Kooperationsvereinbarung zur Produktion eines neuen Fahrzeugs im C-Segment unterschrieben. „Damit verleihen sie der bereits laufenden Entwicklung des Newcomers in den gemeinsamen Projekt-Hubs in Rüsselsheim und im chinesischen Hangzhou weiteren Schwung“, so der deutsche Autobauer.

Die Entwicklung des neuen kompakten Opel-SUVs ist Teil der Partnerschaft der Opel-Mutter Stellantis und Leapmotor und stellt einen Bestandteil des strategischen Wachstumsplans FaSTLAne 2030 dar. „Diese Vereinbarung stellt einen wichtigen Meilenstein in der Wachstums- und Elektrifizierungsstrategie von Opel dar“, sagt Huettl.

Innovation erfordere den Mut, neue Wege zu beschreiten, so der Opel-Chef weiter. „Indem wir die ingenieurtechnischen Kompetenzen in Rüsselsheim und Hangzhou bündeln, schlagen wir eine Brücke zwischen zwei starken Technologie-Ökosystemen und vereinen das Beste aus beiden Welten. Dieser zukunftsorientierte Ansatz der gemeinsamen Entwicklung vereint Schnelligkeit, technologische Stärke und ingenieurtechnisches Know-how, um ein höchst attraktives neues Opel-C-SUV für unsere Kunden zu erschaffen.“

„Dieses Projekt zeigt uns, wie zwei Unternehmen aus verschiedenen Teilen der Welt auf der Grundlage einer gemeinsamen Vision ihre jeweiligen Stärken nutzen und sich gegenseitig ergänzen können“, erklärt Zhu Jiangming, Gründer und CEO von Leapmotor. „Wir machen fortschrittliche Elektromobilität für mehr Menschen zugänglich und gestalten gemeinsam die Zukunft in Europa.“

Das neue Opel-C-SUV soll es dem deutschen Hersteller ermöglichen, „in kürzester Zeit“ einen bedeutenden strategischen Schritt bei der Elektrifizierung und Skalierung zu machen. Der Verkaufsstart wird ab 2028 erwartet. Das neue Modell soll das aktuelle, auch elektrisch erhältliche SUV-Portfolio um Opel Mokka, Frontera und Grandland ergänzen und zentrale Komponenten von Leapmotor nutzen.

„Hinzu kommen das charakteristische Opel-Design, die Innenraum-Ergonomie, die Fahrwerksentwicklung sowie die Licht- und Sitztechnologie von Opel“, heißt es. „Zugleich wird der Newcomer vom effizient aufgestellten Stellantis-Produktionsnetzwerk in Europa profitieren und künftig im spanischen Werk Saragossa neben dem Kleinwagen-Bestseller Opel Corsa sowie dem preisgekrönten neuen Corsa GSE gebaut werden.“