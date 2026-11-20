BMW hat im Werk Debrecen die Serienproduktion des vollelektrischen iX4 aufgenommen. Nach dem iX3 ist das SUV mit Coupé-Silhouette das zweite Modell der Neuen Klasse, das an diesem Standort gefertigt wird. Der Produktionsbeginn erfolgte weniger als zwei Monate nach der Umstellung des Werks auf den Dreischichtbetrieb.

Die Fertigung des iX3 wurde innerhalb von acht Monaten hochgefahren. Seit September 2026 arbeitet das Werk im Dreischichtbetrieb und beschäftigt inzwischen über 5000 Menschen. Im Jahr nach der Weltpremiere gingen laut dem Hersteller europaweit 100.000 Bestellungen für den iX3 ein. Darauf basierend folgt nun der iX4 als Coupé-Pendant des batteriebetriebenen Mittelklasse-SUV.

„Der Produktionsstart des BMW iX4 markiert ein weiteres wichtiges Kapitel in der Geschichte des Werks Debrecen. Nach dem Produktionshochlauf des BMW iX3 – dem schnellsten in der Geschichte von BMW – haben wir nun die Produktion eines weiteren Modells der Neuen Klasse gestartet“, erklärt Hans-Peter Kemser, Präsident und CEO des Werks Debrecen. „BMW hat in Debrecen und der Region ein Zuhause gefunden – und wir wollen diese Beziehung auch in Zukunft weiter stärken. Mit dem BMW iX4 übernimmt das Werk Debrecen eine noch größere Rolle bei der Produktion der vollelektrischen Modelle der BMW Group.“

Der Standort wurde nach BMWs „iFactory“-Konzept geplant, das auf Effizienz, Nachhaltigkeit und Digitalisierung ausgerichtet ist. Im Normalbetrieb nutzt das Werk den Angaben zufolge ausschließlich Strom aus erneuerbaren Quellen und keine fossilen Brennstoffe. Etwa ein Viertel des jährlichen Strombedarfs stammt aus der werkseigenen Solaranlage. Überschüssige Solarenergie wird in einem Wärmespeicher mit 130 MWh Kapazität gespeichert.

Der iX4 soll im März in den Allrad-Varianten 50 xDrive und 40 xDrive auf den Markt kommen. Die angegebenen WLTP-Reichweiten liegen bei bis zu 828 beziehungsweise 638 Kilometern. Für den 345 kW (469 PS) leistenden, mindestens 75.900 Euro kostenden iX4 50 xDrive nennt BMW eine maximale Ladeleistung von 400 kW, mit der sich innerhalb von zehn Minuten Energie für bis zu 387 Kilometer nachladen lässt. Das vorläufige Grundmodell iX4 40 xDrive mit 275 kW (374 PS) System- und 300 kW Ladeleistung kostet ab 70.900 Euro.

Zeitnah soll das 450 kW (612 PS) starke Topmodell iX4 M60 xDrive folgen und ebenfalls in Debrecen gefertigt werden. Hier gelingt der Sprint auf 100 km/h dank 450 kW (612 PS) in 3,9 Sekunden, die elektronisch begrenzte Höchstgeschwindigkeit beträgt 240 km/h und die maximale Reichweite liegt bei 777 Kilometern. Zur Serienausstattung gehören ein adaptives M-Fahrwerk, ein geregeltes M-Sperrdifferenzial an der Hinterachse, 21-Zoll-Leichtmetallräder und spezifische M-Designelemente sowie ein M-Heckspoiler. Der Preis des iX4 M60 xDrive ist noch nicht bekannt.