Daimler Truck erweitert sein „TruckCharge Network“ für batterieelektrische Lkw in Europa. Ziel ist es laut dem Konzern, Transportunternehmen zusätzliche Lademöglichkeiten außerhalb ihrer eigenen Depots anzubieten und unterschiedliche Formen der Ladeinfrastruktur miteinander zu verbinden. Das Netzwerk ist Teil des TruckCharge-Angebots, das Beratung, Planung, Ladeinfrastruktur und digitale Services umfasst.

Seit dem Start mit ersten Pilotkunden Ende 2025 ist das Netzwerk den Angaben nach kontinuierlich gewachsen und mittlerweile in 21 europäischen Ländern verfügbar. Im August 2026 wurde die Daimler-Truck-Beteiligung Milence als erster Betreiber öffentlicher Ladeinfrastruktur in dieser Form in das Netzwerk integriert. Kunden erhalten dadurch Zugang zu rund 300 Lkw-geeigneten Schnellladepunkten in Europa ohne zusätzliche Roaminggebühren. Weitere Kooperationen mit Betreibern öffentlicher Lkw-Ladeinfrastruktur sollen folgen.

Milence wurde 2022 als Gemeinschaftsunternehmen von Daimler Truck, der Traton Group und der Volvo Group gegründet. Das Unternehmen baut ein markenunabhängiges öffentliches Ladenetz für batterieelektrische Schwerlast-Lkw entlang wichtiger europäischer Verkehrskorridore auf.

„Mit dem TruckCharge Network schaffen wir für unsere Kunden zusätzliche Lademöglichkeiten dort, wo sie im täglichen Transportgeschäft gebraucht werden“, sagt Alexander Müller von Mercedes-Benz Trucks. „Entscheidend ist dabei, dass wir unterschiedliche Formen der Ladeinfrastruktur miteinander verbinden: von Kundendepots und eigenen Standorten bis hin zu öffentlichen Angeboten wie dem von Milence. Gleichzeitig ermöglichen wir Betreibern, freie Kapazitäten ihrer eigenen Ladeinfrastruktur gezielt für weitere Nutzer zu öffnen. So wächst Schritt für Schritt ein europäisches Netzwerk, das elektrischen Fernverkehr besser planbar macht.“

Ein zentraler Bestandteil des Netzwerks ist das sogenannte Semi-Public Charging. Unternehmen mit eigener Ladeinfrastruktur können darüber freie Ladekapazitäten anderen Flotten anbieten. Die Betreiber bestimmen selbst, wann ihre Ladepunkte verfügbar sind, wer sie nutzen darf und welche Konditionen gelten. Neben Kunden- und Händlerdepots werden auch eigene Retail- und Werksstandorte von Daimler Truck eingebunden.

Über das Portal TruckCharge Connect können Transportunternehmen verfügbare Ladepunkte entlang ihrer Routen finden und Zugriffsanfragen stellen. Ein integriertes Charge-Point-Management-System ermöglicht Betreibern die zentrale Verwaltung ihrer Ladepunkte sowie die Steuerung von Zugängen, Verfügbarkeiten und Konditionen. Bis 2030 will Daimler Truck das Netzwerk auf mehr als 3000 Ladepunkte in Europa ausbauen.