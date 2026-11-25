US-Elektroautobauer Tesla steht Medienberichten zufolge möglicherweise vor einem Einstieg bei der Werkzeugmaschinenbaugruppe EMAG mit Stammsitz im baden-württembergischen Salach. Wie unter anderem Business Insider schreibt, wurde eine bestehende Vorratsgesellschaft in Tesla Machining Technologies Management SE umbenannt. Als Geschäftsanschrift der Gesellschaft ist der EMAG-Stammsitz im Landkreis Göppingen eingetragen. Eine offizielle Bestätigung einer Beteiligung oder Übernahme durch Tesla oder EMAG liegt bislang nicht vor.

Die entsprechende Änderung im Handelsregister des Amtsgerichts München erfolgte am 9. November 2026. Als geschäftsführender Direktor ist Maximilian Stromberger eingetragen, der bei Tesla für Vertrieb und Fahrzeugauslieferungen in Deutschland verantwortlich ist. Laut Südwest Presse wurde die EMAG-Belegschaft am 16. November im Rahmen einer Betriebsversammlung über die möglichen Einstiegspläne informiert. Der Umfang einer möglichen Beteiligung, die finanziellen Konditionen und die Auswirkungen auf die Beschäftigten sind bislang nicht bekannt.

EMAG entwickelt Werkzeugmaschinen und automatisierte Fertigungssysteme für die industrielle Serienproduktion von Präzisionsbauteilen aus Metall. Zum Kundenkreis zählen unter anderem Unternehmen aus der Automobilindustrie, für die EMAG Fertigungslösungen zur Herstellung von Motoren-, Getriebe- und Antriebskomponenten anbietet. Darüber hinaus verfügt die Maschinenbaugruppe über spezialisierte Technologien zur Fertigung mechanischer Komponenten für humanoide Roboter.

Regionalen Medienberichten zufolge könnte die Robotik bei einem möglichen Einstieg von Tesla eine zentrale Rolle spielen. EMAG bietet bereits Fertigungssysteme für Flexsplines, Wellengeneratoren und Planetenräder an, die in kompakten Getrieben und Rotationsaktuatoren humanoider Roboter eingesetzt werden. Solche Bauteile dienen der Kraft- und Bewegungsübertragung innerhalb der Robotergelenke. Ob Tesla die Fertigungstechnologien von EMAG künftig für seinen humanoiden Roboter Optimus nutzen will oder bereits Kunde des Maschinenbauers ist, wurde bislang nicht bestätigt.

Der mögliche Einstieg fällt in eine wirtschaftlich schwierige Phase der EMAG-Gruppe, die sich angesichts der strukturellen Krise im Werkzeugmaschinenbau in einer Restrukturierung befindet. Für das Geschäftsjahr 2024 nennt Business Insider einen Konzernumsatz von 496 Millionen Euro bei einem Verlust von 42 Millionen Euro. Im November 2025 kündigte EMAG den Abbau von 455 Arbeitsplätzen in Deutschland an, was rund 30 Prozent der damals etwa 1500 Beschäftigten an den deutschen Standorten entsprach. Rund 300 Stellen entfielen auf die Region Salach und Eislingen.

Tesla hat seine Kompetenzen im deutschen Maschinen- und Anlagenbau bereits durch frühere Übernahmen ausgebaut. Im November 2016 kündigte der US-Konzern die Übernahme des Automatisierungsspezialisten Grohmann Engineering im rheinland-pfälzischen Prüm an, die im Januar 2017 abgeschlossen wurde. Zum 1. März 2025 übernahm die Tochtergesellschaft Tesla Automation zudem mehr als 300 Beschäftigte sowie bewegliches Sachanlagevermögen des insolventen Maschinenbauers Manz am Standort Reutlingen. Während diese Transaktionen insbesondere automatisierte Fertigungsprozesse betrafen, verfügt EMAG über ein breites Portfolio an Werkzeugmaschinen und Verfahren zur Präzisionsbearbeitung metallischer Bauteile.