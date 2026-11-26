Alpine arbeitet weiter an einem neuen elektrischen 2+2-Sportwagen, der ursprünglich den Namen A310 tragen sollte. Wie Designchef Antony Villain laut Autocar bestätigte, kann die Bezeichnung wegen des auf dem Pariser Autosalon vorgestellten A310 Vision nicht mehr für den Viersitzer verwendet werden. Als möglicher neuer Modellname wird A610 vermutet, eine Bezeichnung aus der Geschichte des französischen Sportwagenbauers.

Der A310 Vision entstand anlässlich des 55. Geburtstags des ursprünglichen A310 und verkörpert als extremer Zweisitzer die exklusiven Sonderprojekte der Marke. Villain bestätigte gegenüber Autocar, dass das Konzept grundsätzlich das Potenzial für eine Serienproduktion besitzt.

Der historische A610 war das letzte Serienmodell von Alpine vor der Wiederbelebung der Marke im Jahr 2017 durch Renault und wurde trotz positiver Kritiken weniger als 1000 Mal verkauft. Mit dem neuen 2+2-Sportwagen möchte Alpine künftig einen Teil des weltweit rund 360.000 Fahrzeuge umfassenden Sportwagenmarktes gewinnen. CEO Philippe Krief sieht langfristig eine Modellpalette vor, die sich an der Bandbreite des Porsche 911 orientiert.

Der geplante Viersitzer soll weniger exklusiv und extrem als der klassische, vor dem Wechsel auf reinen Elektroantrieb stehende Sportwagen A110 ausfallen und durch zwei zusätzliche Sitzplätze mehr Platz für gemeinsame Reisen bieten. Die eng verwandte neue elektrische A110 wird darunter als stärker fokussierter Sportwagen positioniert.

Die Markteinführung des 2+2-Sportwagens wird vor 2030 erwartet, nach dem für Ende des nächsten Jahres angekündigten elektrischen A110 und einem anschließenden Spyder-Ableger des Zweisitzers. Später soll auch eine offene Variante des Viersitzers folgen. Technische Grundlage bildet die neue Alpine Performance Platform (APP), eine elektrische Sportwagenarchitektur aus extrudiertem Aluminium, deren geteilte Batterieanordnung eine niedrige Fahrzeughöhe und Sitzposition ermöglicht.