Der Bundesinnungsverband des Kraftfahrzeughandwerks (BIV-Kfz) und der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) fordern laut dem Portal Autohaus.de Anpassungen am Entwurf für eine Durchführungsverordnung zur EU-Batterieverordnung. In einer gemeinsamen Stellungnahme an die EU-Kommission kritisieren die Verbände demnach, dass der aktuelle Entwurf zum europäischen Batteriepass primär Leserechte vorsieht.

Für eine praktische Nutzung in Werkstätten verlangen BIV-Kfz und ZDK zusätzliche Schreibrechte. Kfz-Betriebe sollen in der Lage sein, eigene Informationen zu Reparaturen sowie zum Zustand und zur Sicherheit einer E-Fahrzeug-Traktionsbatterie im System zu hinterlegen. Die Verantwortung der Unternehmen soll dabei auf die von ihnen selbst eingetragenen Daten begrenzt bleiben.

Zudem bemängeln die Verbände eine unzureichende Berücksichtigung unterschiedlicher Gewerke. Sie fordern eine Differenzierung zwischen dem Kfz-Gewerbe und anderen Branchen, wie etwa dem Elektrohandwerk, das mit stationären Speichern arbeitet. Sie schlagen vor, das Kfz-Gewerbe über einen eigenen Durchführungsrechtsakt nach Artikel 77 Absatz 9 der EU-Batterieverordnung zu berücksichtigen.

Beim Zugang zum Batteriepass setzen sich die Verbände für einen herstellerunabhängigen Ansatz ein, der sowohl freie als auch markengebundene Betriebe einschließt. Das Verfahren soll einheitlich und transparent gestaltet sein, um kleine und mittlere Unternehmen nicht durch hohe Kosten oder Bürokratie zu belasten.

Technisch fordern die Branchenvertreter standardisierte Schnittstellen, um den Batteriepass in bestehende Prozesse im Handel sowie in der Diagnose und Reparatur zu integrieren. Damit sollen Mehrfacheingaben vermieden werden.

Der digitale Batteriepass für Elektroautos wird in der EU am 18. Februar 2027 verpflichtend. Ab diesem Datum muss für jede neu in Betrieb genommene oder in Verkehr gebrachte Traktionsbatterie ein digitaler Datensatz vorliegen, der unter anderem technische Daten, Kapazität und den CO2-Fußabdruck enthält.