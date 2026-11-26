Fast jeder dritte Pkw-Halter (31 %) in Deutschland möchte sein aktuelles Auto fahren, bis es nicht mehr geht. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts OmniQuest unter Pkw-Haltern im Auftrag der Auto Partner Deutschland GmbH. Bei Fahrzeugen zwischen zehn und 15 Jahren liegt der Anteil bei 38 Prozent, bei Autos ab 16 Jahren bei 63 Prozent.

Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts waren die rund 49,5 Millionen zum 1. Januar 2026 in Deutschland zugelassenen Pkw durchschnittlich 10,9 Jahre alt, gegenüber 10,6 Jahren im Vorjahr.

Als wichtigsten Grund für die längere Nutzung ihres Autos nennen 59 Prozent der Befragten die Zufriedenheit mit dem Fahrzeug. Hohe Neuwagenpreise sind für 17 Prozent ausschlaggebend, die Unsicherheit bei der Wahl zwischen Verbrenner, Hybrid und Elektroauto für 11 Prozent. Weitere 6 Prozent nennen Nachhaltigkeit als Hauptgrund. Bei Fahrzeugen ab 16 Jahren geben 68 Prozent der Halter die Zufriedenheit mit ihrem Auto als entscheidenden Grund an.

In den vergangenen zwölf Monaten haben 83 Prozent der Befragten keine Reparatur oder Wartung aus Kostengründen verschoben. Am häufigsten wurden Arbeiten in den Bereichen Motor, Inspektion und Ölwechsel (8,5 %) sowie an den Reifen (8,3 %) aufgeschoben. Bei Bremsen (4,6 %) und Elektrik (2,9 %) waren die Anteile geringer. Während 13 Prozent der Halter, die ihr Auto bis zum Ende fahren möchten, eine Reparatur verschoben haben, waren es bei Haltern mit geplanten Fahrzeugwechseln innerhalb der nächsten zwei Jahre 22 Prozent.

Für 45 Prozent der Befragten liegt die Reparatursumme, ab der sie eher ein anderes Auto kaufen oder leasen würden, bei mehr als 2500 Euro. Ein Viertel würde sein Fahrzeug unabhängig von der Reparatursumme instand setzen lassen. Unter den Haltern, die ihr Auto bis zum Ende nutzen möchten, beträgt dieser Anteil 36 Prozent, bei den baldigen Fahrzeugwechslern dagegen 12 Prozent. Bei Autos ab 16 Jahren würden 21 Prozent bereits bei Reparaturkosten von höchstens 1000 Euro einen Fahrzeugwechsel in Betracht ziehen, unter allen Befragten sind es 10 Prozent.

Mit Blick auf den kommenden Winter fühlen sich 98 Prozent der Pkw-Halter mit ihrem Fahrzeug sicher, darunter 65 Prozent sehr sicher. Bei Autos ab 16 Jahren liegt der Anteil der Halter, die sich eher oder sehr unsicher fühlen, bei 7 Prozent. Unter den Befragten, die im vergangenen Jahr eine Reparatur verschoben haben, sind es knapp 5 Prozent, gegenüber 1,5 Prozent bei den übrigen Haltern.