Stellantis richtet seine Motorsportaktivitäten strategisch neu aus und will seine Ressourcen künftig auf den Kundensport und die Entwicklung von Hochleistungsfahrzeugen konzentrieren. Gleichzeitig plant der europäische 14-Marken-Autokonzerns, seine offiziellen Motorsportaktivitäten auf FIA-Weltmeisterschaftsebene zu beenden. Die Teilnahme an der World Endurance Championship (WEC) läuft zum Ende der Saison 2026 aus, das Engagement in der E-Auto-Rennserie Formel E soll nach der 13. Saison im Sommer 2027 enden.

Die Neuausrichtung steht laut dem Konzern im Einklang mit dem Strategieplan „FaSTLAne 2030“, der die Entwicklung neuer Produkte, Qualität und eine breitere Marktabdeckung in den Mittelpunkt stellt. Der Fünfjahresplan sieht in Europa insgesamt 50 Produkteinführungen und -updates vor, darunter 25 ganz neue Produkte. Zu den neun auf dem Pariser Autosalon präsentierten Konzeptfahrzeugen zählen die Elektroautos Citroën 2CV Concept und der Peugeot E-T16.

Im Kundensport will Stellantis Motorsport seine Aktivitäten auf Grundlage des vorhandenen technischen Know-hows und seiner Erfahrung weiter ausbauen. Darüber hinaus wird Stellantis Motorsport weiterhin direkt an der Entwicklung exklusiver Hochleistungsmodelle für Alfa Romeo und Maserati sowie von Veloce-, GTi-, HF- und GSE-Derivaten für Alfa Romeo, Peugeot, Lancia und Opel mitwirken.

Die vom Ende der offiziellen FIA-Weltmeisterschaftsaktivitäten betroffenen Mitarbeiter sollen innerhalb des Unternehmens weiterbeschäftigt und anderweitig eingesetzt werden. Stellantis will gemeinsam mit ihnen interne Einsatzmöglichkeiten im Kundensport, in der Entwicklung von Hochleistungsfahrzeugen und in weiteren Kernaktivitäten im Zusammenhang mit FaSTLAne 2030 ermitteln. Die während der Teilnahme an den FIA-Weltmeisterschaften entwickelten Technologien und das erworbene Fachwissen sollen weiterhin für Innovationen und die Produktentwicklung genutzt werden.