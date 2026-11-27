Alpine plant technische Upgrades für den Kleinwagen A290. Während für dieses Jahr zunächst die Einführung der neuen Ausstattungslinie Collection bevorsteht, bereitet der im französischen Dieppe ansässige Hersteller laut Autocar bereits weitreichendere Verbesserungen vor.

Ein zentraler Bestandteil der Neuerungen ist der Austausch der aktuellen 52-kWh-Batterie durch ein neues 56-kWh-Paket. Dieser Energiespeicher wird auch in den technisch verwandten Modellen Renault 4 und Renault 5 der Konzernmutter zum Einsatz kommen. Durch diesen Wechsel sollen alle drei Versionen des A290 eine Reichweite von mehr als 249 Meilen pro Ladung schaffen, umgerechnet rund 400 Kilometer. Die GT-Variante soll dabei Werte von bis zu 280 Meilen (451 km) anpeilen.

Zusätzliche Effizienzsteigerungen werden durch Optimierungen am Elektromotor der „6AM“-Serie erwartet. Ingenieure der Renault Group haben daran gearbeitet, Verluste innerhalb der E-Maschinen zu reduzieren, um die Effizienz insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten auf Autobahnen zu verbessern.

Für das nächste Jahr ist dem Bericht zufolge zudem eine Leistungssteigerung vorgesehen. Konkret soll der 184-kW-6AM-Motor (250 PS) in Kombination mit der neuen 56-kWh-Batterie eingesetzt werden. Der aktuelle A290 beschleunigt mit 160 kW (218 PS) Leistung in 6,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Darüber hinaus soll Alpine an einer radikaleren Version seines kleinen E-Autos arbeiten. Durch die Integration eines zweiten Motors an der Hinterachse könnte die Leistung auf 221 kW (301 PS) steigen. Um die Belastung der Vorderachse durch das Drehmoment zu reduzieren, wird eine 400V-e-Achse am Heck eingesetzt, was dank der Multi-Link-Hinterachse technisch realisierbar ist.

Die Entwicklung des besonders potenten Systems stellt aufgrund der erwarteten geringen Verkaufszahlen der Topvariante eine kostentechnische Herausforderung dar. Alpine profitiert laut Autocar jedoch von der Entwicklung einer Dual-Motor-Version des Renault 4, die für einen Start im Jahr 2028 geplant ist. Die Technologie wird nach Informationen des Portals vom französischen Zulieferer Valeo entwickelt und basiert auf einer leistungsstärkeren Weiterentwicklung des 48V-Heckmotors aus Modellen der Schwestermarke Dacia.