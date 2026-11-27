Jaguar Land Rover (JLR) plant für das nächste Jahr die Einführung eines vollelektrischen SUV der Marke Defender. Wie CEO P.B. Balaji laut Automotive News während eines Telefonats mit Journalisten im November bestätigte, wird das batterieelektrische Modell parallel zum bestehenden Verbrennungsmotor-Modell vertrieben.

Das neue Elektroauto basiert auf der neuen Electrified Modular Architecture (EMA). Es folgt damit auf den elektrischen Range Rover GT als zweites Modell dieser Architektur. Das Modell soll voraussichtlich etwas kleiner ausfallen als der aktuelle fünftürige Defender.

Die Produktion des elektrischen Defender erfolgt dem Bericht zufolge am Standort Halewood in England. Dort wird auch der kommende Range Rover GT gefertigt, der durch ein flacheres, pkw-ähnliches Design auffällt und das bisher niedrigste Fahrwerk im Portfolio von Land Rover besitzt.

Mit dem Start dieser neuen Modelle endet die Ära des Range Rover Evoque, der ebenfalls in Halewood produziert wird. Auch der Land Rover Discovery Sport wird aus dem Sortiment genommen, da Jaguar Land Rover eine Positionierung im höheren Marktsegment anstrebt. Die Produktion des Discovery Sport soll noch in diesem Jahr eingestellt werden.

Der elektrische Defender soll sich das Batteriepack mit dem Range Rover GT teilen. Während für den GT eine Reichweite von 600 bis 700 Kilometern erwartet wird, werden aufgrund der kantigeren Form beim Elektro-Defender weniger Kilometer pro Ladung erwartet. Hybridvarianten sollen laut Balaji im nächsten Jahr noch nicht auf den Markt kommen, sind aber eingeplant.

Der strombetriebene Defender wird das fünfte Elektroauto von JLR nach dem Range Rover GT, entsprechenden Varianten des Range Rover und Range Rover Sport sowie des kommenden Jaguar Type 01. Die Preisgestaltung für den elektrischen Defender wurde noch nicht bekannt gegeben, eine Positionierung nahe der aktuellen Defender-110-Varianten wird jedoch erwartet.