Alpine verrät mehr zu kommender Elektroauto-Rallye

Alpine hat im Sommer mit der neuen Rallye-Version der A290 sein erstes Modell mit Elektroantrieb für den Kundensport präsentiert. Die A290 Rallye wurde von den Teams des Alpine-Technikzentrums in Viry-Châtillon entwickelt und wird in der Rennwerkstatt der Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé montiert. Nun gibt es mehr Informationen zur kommenden Rennserie Alpine A290 Trophy.

Der A290 Rallye ist mit rennspezifischen Komponenten wie einem Sperrdifferenzial und einer hydraulischen Handbremse ausgestattet und soll „Motorsport-Enthusiasten die Möglichkeit bieten, die dynamischen Qualitäten des A290 voll auszukosten“. Sein offizielles Wettbewerbsdebüt feiert das Elektroauto beim Rallye National de l’Indre am 8. und 9. November 2025. Dort wird auch die erste Ausgabe der Alpine A290 Rallye Trophy ausgetragen. Dabei treten die ersten produzierten und ausgelieferten A290-Rally-Exemplare erstmals gegeneinander an.

Die Gewinner dieses Premieren-Events erhalten einen Startplatz in einer Runde der französischen Rallye-Meisterschaft als offizielle Alpine-A110-Rallye-Fahrer. Für die übrigen Piloten winkt eine kostenlose Teilnahme an der Alpine A290 Rallye Trophy 2026 – ein Anreiz, der den Einstieg in den professionellen Rallye-Sport erleichtern soll.

Groß angelegter Einsatz ab 2026

Im Jahr 2026 soll die Trophy dann im großen Stil starten. Geplant sind sechs Läufe im Rahmen der Französischen Rallye-Meisterschaft, bei denen 16 Teams gegeneinander antreten. Man setze dabei auf eine professionelle Organisation und eine „warme und leidenschaftliche Atmosphäre“, so Alpine. Zum Konzept gehören „umweltfreundliche“ Ladelösungen, technischer Support und Ersatzteilservice vor Ort.

Parallel dazu entsteht die Alpine A290 Regional Trophy, die sich an Fahrer richtet, die an regionalen Rallyes oder Bergrennen teilnehmen möchten. Sie folgt demselben Punktesystem, bei dem nur die fünf besten Ergebnisse gewertet werden, und soll den Zugang zum Wettbewerb für Amateure erleichtern.

Ein zentrales Element des neuen Formats ist die Einbindung des Händlernetzwerks. Im Rahmen der Alpine Store Challenge arbeitet jedes Team mit einem Alpine Store zusammen. „Dieser Ansatz schafft eine direkte Verbindung zwischen den Teilnehmern und dem alpinen Vertriebsnetz und sorgt für eine größere Sichtbarkeit der Wettbewerber, ihrer Partner und der teilnehmenden Verkaufsstellen“, heißt es.

Auch finanziell soll die Trophy attraktiv sein: Beim Rallye National de l’Indre werden Preisgelder in Höhe von 19.200 Euro ausgeschüttet, aufgeteilt in Leistungsboni und Ersatzteilgutscheine. Ab 2026 steigt die Summe auf 236.000 Euro, während die besten Fahrer der Regional Trophy um ein Preisgeld von 46.000 Euro konkurrieren.

„Mit seinem einzigartigen Design und Format sowie großzügigen Prämien ist die Alpine A290 Trophy ein echter Meilenstein für die Zukunft des Motorsports“, wirbt Alpine. Damit biete man eine moderne und nachhaltige Vision des Kundensports, „die seinem Erbe treu bleibt, sich aber intensiv auf die modernen Bedürfnisse konzentriert“.