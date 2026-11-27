Subaru verfolgt das Ziel, bei der Entwicklung von Elektroautos künftig verstärkt auf eigene Technologien zu setzen. Damit möchte sich der japanische Hersteller unabhängiger vom bisherigen Partner Toyota machen. Im Oktober präsentierte das Unternehmen erstmals einen Prototypen einer neuen Elektroauto-Generation, berichtet die Automobilwoche.

Die technologische Basis umfasst eine neue Plattform, leistungsfähigere Elektromotoren sowie eine zentrale elektronische Steuereinheit. Die Motoren werden seit 2024 gemeinsam mit dem Toyota-Zulieferer Aisin entwickelt und sollen kompakter sowie leichter sein als bisherige Aggregate. Der Prototyp nutzt einen Allradantrieb mit zwei Motoren, die zusammen 380 kW/517 PS leisten.

Ein zentraler Bestandteil ist eine Batterie, die in Zusammenarbeit mit Panasonic Energy entwickelt wurde. Diese besteht aus etwa 4000 zylindrischen Zellen und soll im Vergleich zur Vorgängerbatterie ein um 25 Prozent geringeres Gewicht aufweisen. Zudem wird eine Energiedichte angestrebt, die 20 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt.

Die neue Fahrzeugplattform konzentriert sich neben einer Gewichtsreduzierung von rund 100 Kilogramm auf erhöhte Sicherheit. Eine überarbeitete Vorderwagenstruktur soll Aufprallenergie besser absorbieren, um Insassen und die im Fahrzeugboden befindliche Batterie zu schützen. Zusätzliche Verstärkungen über den Vorderrädern sollen Kräfte gezielt ableiten.

Die Entwicklung der Technologien erfolgte nach Unternehmensangaben in etwa der Hälfte der üblichen Zeit, um mit dem Tempo chinesischer Wettbewerber Schritt zu halten. Ein Einsatz der neuen Technik in Serienfahrzeugen könnte ab etwa 2029 möglich sein, wobei Subaru keine konkreten Zeitpläne nannte. Entscheidend sei, dass sich sowohl die Technologien als auch die Ingenieure des Unternehmens schnell an veränderte Anforderungen anpassen könnten.

Bisher nutzt Subaru für Elektroautos die Ressourcen und Kapazitäten des größten Anteilseigners und weltweit führenden Autobauers Toyota, aus dessen Kooperation bereits vier Modelle hervorgingen: Solterra, Uncharted, E-Outback und Getway. Langfristig strebt Subaru jedoch technologische Eigenständigkeit an, um das Markenprofil mit Allradkompetenz und Sicherheitssystemen im Elektrozeitalter zu bewahren.

„Indem wir Fahrzeuge selbst entwickeln und über eigene Elektroauto-Technologien verfügen, können wir unseren Kunden auch in Zeiten des Wandels das für Subaru typische Gefühl von Sicherheit und Fahrspaß bieten“, sagte Entwicklungsvorstand Takatomo Watamori laut der Automobilwoche bei der Präsentation des Prototyps auf einer Teststrecke nördlich von Tokio.